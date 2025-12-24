В МИД рассказали об экспертных контактах с США по диппредставительствам

"Удалось, в частности, поставить на более предсказуемую основу выдачу виз некоторым категориям персонала дипмиссий, а также продвинуться в упрощении ограничительного режима передвижения дипломатов в стране пребывания. Это неплохо, но, чтобы всерьез приблизиться к выполнению поставленной президентами задачи стабилизации двусторонних отношений, уровень амбиций сторон должен быть существенно выше. Пока же приходится констатировать, что переговорный процесс идет вязко, а его темп снизился, в том числе в силу различия в подходах", - сказал он.