В МИД рассказали об экспертных контактах с США по диппредставительствам
00:56 24.12.2025
В МИД рассказали об экспертных контактах с США по диппредставительствам
Несколько дней назад состоялся очередной раунд экспертных контактов по нормализации работы диппредставительств России и США, заявил глава департамента Северной... РИА Новости, 24.12.2025
в мире
россия
сша
северная атлантика
в мире, россия, сша, северная атлантика
В мире, Россия, США, Северная Атлантика
Здание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Несколько дней назад состоялся очередной раунд экспертных контактов по нормализации работы диппредставительств России и США, заявил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров.
"Важной, хотя и отнюдь не единственной частью этой работы видится нормализация условий деятельности диппредставительств России и США. Состоялось несколько раундов экспертных контактов, последний — несколько дней назад на рабочем уровне. Не следует недооценивать значимость достигнутых результатов", - сказал он в интервью "Известиям".
По словам Гусарова, удалось достигнуть прогресса по темам выдачи виз дипперсоналу и его перемещений в стране пребывания.
"Удалось, в частности, поставить на более предсказуемую основу выдачу виз некоторым категориям персонала дипмиссий, а также продвинуться в упрощении ограничительного режима передвижения дипломатов в стране пребывания. Это неплохо, но, чтобы всерьез приблизиться к выполнению поставленной президентами задачи стабилизации двусторонних отношений, уровень амбиций сторон должен быть существенно выше. Пока же приходится констатировать, что переговорный процесс идет вязко, а его темп снизился, в том числе в силу различия в подходах", - сказал он.
