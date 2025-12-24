https://ria.ru/20251224/mid-2064209200.html
В МИД рассказали об экспертных контактах с США по диппредставительствам
В МИД рассказали об экспертных контактах с США по диппредставительствам - РИА Новости, 24.12.2025
В МИД рассказали об экспертных контактах с США по диппредставительствам
Несколько дней назад состоялся очередной раунд экспертных контактов по нормализации работы диппредставительств России и США, заявил глава департамента Северной... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T00:56:00+03:00
2025-12-24T00:56:00+03:00
2025-12-24T00:56:00+03:00
в мире
россия
сша
северная атлантика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601984870_0:0:2827:1590_1920x0_80_0_0_e0d1f3da186917b1689bbd391c2cb5dd.jpg
https://ria.ru/20251224/rossija-2064208020.html
https://ria.ru/20250224/posolstva-2001245784.html
россия
сша
северная атлантика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784722775_0:0:2759:2069_1920x0_80_0_0_7b1969d54cb18c2cd3e1ec7374099ad8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, северная атлантика
В мире, Россия, США, Северная Атлантика
В МИД рассказали об экспертных контактах с США по диппредставительствам
Гусаров заявил о прогрессе в нормализации работы дипмиссий России и США
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
Несколько дней назад состоялся очередной раунд экспертных контактов по нормализации работы диппредставительств России и США, заявил
глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров.
"Важной, хотя и отнюдь не единственной частью этой работы видится нормализация условий деятельности диппредставительств России
и США
. Состоялось несколько раундов экспертных контактов, последний — несколько дней назад на рабочем уровне. Не следует недооценивать значимость достигнутых результатов", - сказал он в интервью "Известиям".
По словам Гусарова, удалось достигнуть прогресса по темам выдачи виз дипперсоналу и его перемещений в стране пребывания.
"Удалось, в частности, поставить на более предсказуемую основу выдачу виз некоторым категориям персонала дипмиссий, а также продвинуться в упрощении ограничительного режима передвижения дипломатов в стране пребывания. Это неплохо, но, чтобы всерьез приблизиться к выполнению поставленной президентами задачи стабилизации двусторонних отношений, уровень амбиций сторон должен быть существенно выше. Пока же приходится констатировать, что переговорный процесс идет вязко, а его темп снизился, в том числе в силу различия в подходах", - сказал он.