В МИД прокомментировали возможное возобновление авиасообщения с США
00:44 24.12.2025 (обновлено: 03:11 24.12.2025)
В МИД прокомментировали возможное возобновление авиасообщения с США
В МИД прокомментировали возможное возобновление авиасообщения с США
Возобновление авиасообщения между Россией и США давно назрело, заявил глава департамента Северной Атлантики МИД Александр Гусаров. РИА Новости, 24.12.2025
Пассажирский самолет Boeing-777
Пассажирский самолет Boeing-777. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Возобновление авиасообщения между Россией и США давно назрело, заявил глава департамента Северной Атлантики МИД Александр Гусаров.
"Мы вопрос об открытии неба поставили еще в феврале во время двусторонних консультаций об устранении "раздражителей" в Стамбуле. В течение года передали авиационным властям США предложения с действенным алгоритмом перезапуска авиасообщения", — сказал он в интервью "Известиям".
По его словам, Россия готова начать обсуждение устранения технических препятствий в рамках профильных ведомств, но процесс должен быть деполитизирован и не содержать предварительных условий.
Гусаров также выразил надежду на то, что Соединенные Штаты проявят достаточную политическую волю к снятию "авиаблокады", которая уже потеряла всяческий смысл.
Въезд в жилой комплекс в районе Глен-Коув штат Нью-Йорк, являющийся дипсобственностью РФ
Россия будет добиваться возвращения дипсобственности в США, заявили в МИД
00:41
 
