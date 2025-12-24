https://ria.ru/20251224/mid-2064208148.html
В МИД прокомментировали возможное возобновление авиасообщения с США
В МИД прокомментировали возможное возобновление авиасообщения с США
В МИД прокомментировали возможное возобновление авиасообщения с США
Возобновление авиасообщения между Россией и США давно назрело, заявил глава департамента Северной Атлантики МИД Александр Гусаров. РИА Новости, 24.12.2025
В МИД прокомментировали возможное возобновление авиасообщения с США
Гусаров: возобновление авиасообщения между Россией и США давно назрело