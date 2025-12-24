Рейтинг@Mail.ru
Операторы связи могут начать применять ИИ для выявления звонков мошенников - РИА Новости, 24.12.2025
17:41 24.12.2025
Операторы связи могут начать применять ИИ для выявления звонков мошенников
Операторы связи могут начать применять ИИ для выявления звонков мошенников
Второй пакет мер против кибермошенников, внесенный в Госдуму в среду, предусматривает право для операторов применять искусственный интеллект для выявления... РИА Новости, 24.12.2025
россия
Общество, Россия, Дмитрий Григоренко, Госдума РФ
Операторы связи могут начать применять ИИ для выявления звонков мошенников

© Fotolia / Sven GrundmannРабота за компьютером
Работа за компьютером
© Fotolia / Sven Grundmann
Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Второй пакет мер против кибермошенников, внесенный в Госдуму в среду, предусматривает право для операторов применять искусственный интеллект для выявления подозрительных звонков, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
"Законопроектом также предусмотрено право оператора связи применять меры, в том числе искусственный интеллект, для выявления подозрительных звонков. Подобные алгоритмы (так называемый "голосовой антифрод") уже активно используются бизнесом для контроля качества обслуживания и борьбы с мошенничеством", - цитируются слова Григоренко в сообщении его аппарата.
На заседании правительства в среду Мишустин сообщил, что кабмин сегодня внесет в Госдуму законопроект об усилении борьбы с кибермошенниками. Он отметил, что законопроект расширяет механизмы реагирования на случай совершения подозрительных звонков, также совершенствуется процедура авторизации на едином портале "Госуслуг", вводится внесудебная блокировка фишинговых сайтов.
Работа в интернете - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В МВД рассказали, как распознать ИИ-бота
22 октября, 12:26
 
ОбществоРоссияДмитрий ГригоренкоГосдума РФ
 
 
