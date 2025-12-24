Операторы связи могут начать применять ИИ для выявления звонков мошенников

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Второй пакет мер против кибермошенников, внесенный в Госдуму в среду, предусматривает право для операторов применять искусственный интеллект для выявления подозрительных звонков, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.