Операторы связи могут начать применять ИИ для выявления звонков мошенников

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Второй пакет мер против кибермошенников, внесенный в Госдуму в среду, предусматривает право для операторов применять искусственный интеллект для выявления подозрительных звонков, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
"Законопроектом также предусмотрено право оператора связи применять меры, в том числе искусственный интеллект, для выявления подозрительных звонков. Подобные алгоритмы (так называемый "голосовой антифрод") уже активно используются бизнесом для контроля качества обслуживания и борьбы с мошенничеством", - цитируются слова Григоренко в сообщении его аппарата.
На заседании правительства в среду Мишустин сообщил, что кабмин сегодня внесет в Госдуму законопроект об усилении борьбы с кибермошенниками. Он отметил, что законопроект расширяет механизмы реагирования на случай совершения подозрительных звонков, также совершенствуется процедура авторизации на едином портале "Госуслуг", вводится внесудебная блокировка фишинговых сайтов.
В МВД рассказали, как распознать ИИ-бота
22 октября, 12:26