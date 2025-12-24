Самозанятым объяснили, как получить больничный с 1 января

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Самозанятые смогут получить оплачиваемый больничный с 1 января 2026 года, если оформят договор страхования через Социальный фонд, Самозанятые смогут получить оплачиваемый больничный с 1 января 2026 года, если оформят договор страхования через Социальный фонд, рассказал агентству "Прайм" директор практики "Организационное развитие" КСК ГРУПП Михаил Меркулов.

Для получения денег по больничному самозанятым в добровольном порядке предложат два варианта страхового покрытия: 35 тысяч или 50 тысяч рублей в год. Ежемесячный платеж будет фиксированным по особому тарифу и составит 1344 рубля и 1920 рублей соответственно.

Получать деньги, находясь на больничном, можно будет спустя полгода после уплаты взносов. Размер пособия рассчитают в зависимости от стажа и наличия уже уплаченных страховых взносов. Подключиться к системе с момента ее старта можно будет с помощью мобильного приложения "Мой налог" или на портале Госуслуг.