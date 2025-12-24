https://ria.ru/20251224/merkulov-2064214952.html
Самозанятым объяснили, как получить больничный с 1 января - РИА Новости, 24.12.2025
Меркулов: с 1 января самозанятые смогут получать оплачиваемый больничный
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
Самозанятые смогут получить оплачиваемый больничный с 1 января 2026 года, если оформят договор страхования через Социальный фонд, рассказал
агентству "Прайм" директор практики "Организационное развитие" КСК ГРУПП Михаил Меркулов.
Для получения денег по больничному самозанятым в добровольном порядке предложат два варианта страхового покрытия: 35 тысяч или 50 тысяч рублей в год. Ежемесячный платеж будет фиксированным по особому тарифу и составит 1344 рубля и 1920 рублей соответственно.
Получать деньги, находясь на больничном, можно будет спустя полгода после уплаты взносов. Размер пособия рассчитают в зависимости от стажа и наличия уже уплаченных страховых взносов. Подключиться к системе с момента ее старта можно будет с помощью мобильного приложения "Мой налог" или на портале Госуслуг.
“Задача ИФНС от второго этапа эксперимента с НПД – увеличить количество поступлений от сформированной базы плательщиков”, - рассуждает Меркулов. По его подсчетам, если хотя бы половина от зарегистрированных сегодня 15 миллионов самозанятых заключит договор на 35 тысяч рублей, бюджет Социального фонда дополнительно получит 262 миллиарда рублей в будущем году.