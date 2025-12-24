https://ria.ru/20251224/medvedev-2064331751.html
Медведев назвал приоритет комплектования армии в 2026 году
Медведев назвал приоритет комплектования армии в 2026 году - РИА Новости, 24.12.2025
Медведев назвал приоритет комплектования армии в 2026 году
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что при комплектовании ВС РФ контрактниками в 2026 году одним из приоритетов станет укомплектование войск... РИА Новости, 24.12.2025
Медведев назвал приоритет комплектования армии в 2026 году
Медведев назвал укомплектование войск беспилотных систем приоритетом в 2026 году