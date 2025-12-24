Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал приоритет комплектования армии в 2026 году
13:42 24.12.2025 (обновлено: 13:52 24.12.2025)
Медведев назвал приоритет комплектования армии в 2026 году
Медведев назвал приоритет комплектования армии в 2026 году - РИА Новости, 24.12.2025
Медведев назвал приоритет комплектования армии в 2026 году
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что при комплектовании ВС РФ контрактниками в 2026 году одним из приоритетов станет укомплектование войск... РИА Новости, 24.12.2025
вооруженные силы рф, россия, дмитрий медведев
Вооруженные силы РФ, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев назвал приоритет комплектования армии в 2026 году

Медведев назвал укомплектование войск беспилотных систем приоритетом в 2026 году

© РИА Новости / Екатерина Штукина
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что при комплектовании ВС РФ контрактниками в 2026 году одним из приоритетов станет укомплектование войск беспилотных систем.
Медведев в среду подчеркнул, что работа по комплектованию ВС РФ контрактниками будет продолжена в 2026 году.
"Одним из приоритетов станет укомплектование войск беспилотных систем. Одним, но не единственным", - подчеркнул Медведев.
Запись заседания комиссии СБ РФ по комплектованию Вооруженных сил опубликована в канале Медведева в Max.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
План комплектования ВС России в 2025 году перевыполнен, заявил Белоусов
17 декабря, 14:17
 
Вооруженные силы РФ, Россия, Дмитрий Медведев
 
 
