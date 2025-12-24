Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал, сколько людей стали добровольцами на СВО
13:26 24.12.2025 (обновлено: 13:37 24.12.2025)
Медведев рассказал, сколько людей стали добровольцами на СВО
Более 36 тысяч граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции, сообщил замглавы Совета безопасности РФ... РИА Новости, 24.12.2025
2025
Медведев рассказал, сколько людей стали добровольцами на СВО

Медведев: в добровольческие формирования вступили более 36 тысяч человек

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Более 36 тысяч граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции, сообщил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В своем telegram-канале он сообщил, что провел заседание межведомственной комиссии СБ РФ по комплектованию Вооружённых сил РФ военнослужащими по контракту. По его словам, контракт о прохождении военной службы заключили на сегодняшний день порядка 417 тысяч человек.
"Кроме того, более 36 тысяч граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции", - сказал Медведев.
