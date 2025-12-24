Бандеровцы вынашивали планы похищения советских дипломатов, заявил Медведев

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. После Второй мировой войны организации зарубежных украинских националистов продолжали вести подрывную антисоветскую деятельность, в частности, бандеровцы вынашивали планы похищения кого-либо из советских дипломатов для оказания нажима на Москву в вопросе освобождения политзаключенных-украинцев, рассказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он указал, что подбором и подготовкой исполнителей для такого рода акций должно было заниматься приближенное лицо деятеля ОУН Ярослава Стецько.

"Практическое осуществление мероприятий было в итоге приостановлено из-за имевшихся у бандеровцев опасений о возможных последствиях для исполнителей и отсутствия конкретных кандидатур, готовых выполнить такое террористическое задание. Кроме того, в КГБ имелись сведения о планах главарей ЗП УГВР расширить работу по изданию националистических материалов, предназначенных для нелегального распространения в СССР", - написал Медведев.