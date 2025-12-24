https://ria.ru/20251224/medvedev-2064278633.html
Бандеровцы вынашивали планы похищения советских дипломатов, заявил Медведев
Бандеровцы вынашивали планы похищения советских дипломатов, заявил Медведев
После Второй мировой войны организации зарубежных украинских националистов продолжали вести подрывную антисоветскую деятельность, в частности, бандеровцы... РИА Новости, 24.12.2025
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. После Второй мировой войны организации зарубежных украинских националистов продолжали вести подрывную антисоветскую деятельность, в частности, бандеровцы вынашивали планы похищения кого-либо из советских дипломатов для оказания нажима на Москву в вопросе освобождения политзаключенных-украинцев, рассказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В среду в журнале "Родина
" была опубликована его статья под названием "Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны".
"Из архивных материалов СВР России
известно, что в 1975 году в Первое главное управление КГБ при Совмине СССР
поступали данные о том, что организации зарубежных украинских националистов продолжают активизировать подрывную антисоветскую деятельность в деле подготовки диверсионно-террористических акций. Сообщалось, что бандеровцы, не изменяя своей сущности, вынашивали планы похищения кого-либо из советских дипломатов для оказания нажима на власти СССР в вопросе освобождения политзаключенных-украинцев", - написал Медведев
в своей статье.
Он указал, что подбором и подготовкой исполнителей для такого рода акций должно было заниматься приближенное лицо деятеля ОУН Ярослава Стецько.
"Практическое осуществление мероприятий было в итоге приостановлено из-за имевшихся у бандеровцев опасений о возможных последствиях для исполнителей и отсутствия конкретных кандидатур, готовых выполнить такое террористическое задание. Кроме того, в КГБ имелись сведения о планах главарей ЗП УГВР расширить работу по изданию националистических материалов, предназначенных для нелегального распространения в СССР", - написал Медведев.