Украинские националисты были базой западных разведок, заявил Медведев - РИА Новости, 24.12.2025
11:11 24.12.2025
Украинские националисты были базой западных разведок, заявил Медведев
в мире
ссср
россия
украина
дмитрий медведев
центральное разведывательное управление (цру)
в мире, ссср, россия, украина, дмитрий медведев, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, СССР, Россия, Украина, Дмитрий Медведев, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Украинский националист. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Украинские националисты во времена СССР были базой западных разведок для вербовки агентуры с целью подрывной работы, рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев в журнале "Родина" опубликовал статью "Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны". По его мнению, официальная советская пропаганда практически во всём была права, изобличая "деструктивную сущность политического украинства и его англосаксонских руководителей". КГБ УССР докладывал руководству советской Украины об "использовании американской и британской разведками организаций националистов в заговорщической антисоветской деятельности".
"Сотрудники КГБ раскрывали планы ЦРУ по использованию украинских эмигрантов, завербованных американской разведкой, для шпионских операций в промышленных районах Восточной Украины. Украинские националистические формирования служили базой западных разведок для вербовки агентуры с целью проведения подрывной работы против СССР, в том числе путем заброски агентов в Советский Союз по легальным каналам (туризм, въезд по частным визам и другие) для сбора разведывательной информации", - написал Медведев.
Он добавил, что на территории США, Великобритании и Канады действовала разветвленная сеть различных политических, научных и культурно-просветительских организаций с "отвратительным укронацистским оскалом", которые получали финансирование от Запада для антисоветской агитации.
Медведев предрек Украине новые кровавые конфликты
Медведев предрек Украине новые кровавые конфликты
В миреСССРРоссияУкраинаДмитрий МедведевЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
