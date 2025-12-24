Украинские националисты были базой западных разведок, заявил Медведев

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Украинские националисты во времена СССР были базой западных разведок для вербовки агентуры с целью подрывной работы, рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев в журнале "Родина" опубликовал статью "Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны". По его мнению, официальная советская пропаганда практически во всём была права, изобличая "деструктивную сущность политического украинства и его англосаксонских руководителей". КГБ УССР докладывал руководству советской Украины об "использовании американской и британской разведками организаций националистов в заговорщической антисоветской деятельности".
"Сотрудники КГБ раскрывали планы ЦРУ по использованию украинских эмигрантов, завербованных американской разведкой, для шпионских операций в промышленных районах Восточной Украины. Украинские националистические формирования служили базой западных разведок для вербовки агентуры с целью проведения подрывной работы против СССР, в том числе путем заброски агентов в Советский Союз по легальным каналам (туризм, въезд по частным визам и другие) для сбора разведывательной информации", - написал Медведев.
Он добавил, что на территории США, Великобритании и Канады действовала разветвленная сеть различных политических, научных и культурно-просветительских организаций с "отвратительным укронацистским оскалом", которые получали финансирование от Запада для антисоветской агитации.