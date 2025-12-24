Россия ответит на попытки Запада ее расколоть, заявил Медведев

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил о возможности зеркальной политики в отношении Запада в ответ на попытки англосаксонских стран добиться раскола России по национальному признаку.
"Политические противоядия от подобной "деколонизационной заразы" известны. Во-первых, это зеркальная политика, разрушающая веру в собственную неуязвимость в вопросах сепаратизма", - написал Медведев.
Зампред Совбеза отметил, что в Европе есть ряд стран, где этнические группы не прочь "выдвинуть претензии на большую политическую и экономическую автономию". Медведев уточнил, что речь идет в том числе о русинах, шотландцах, валлийцах, каталонцах, норманнах и других европейских этносах, которые "не хотят идти на убой" на фоне деструктивной политики ЕС.
"Сепаратизм - это азартная игра, в которую можно играть вдвоем. Всем деструктивным западным силам, увлеченным современными практиками неоколониализма, стоит об этом помнить", - подчеркнул он.