24.12.2025
11:10 24.12.2025
Россия ответит на попытки Запада ее расколоть, заявил Медведев
россия, ссср, европа, дмитрий медведев, евросоюз
Россия, СССР, Европа, Дмитрий Медведев, Евросоюз
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил о возможности зеркальной политики в отношении Запада в ответ на попытки англосаксонских стран добиться раскола России по национальному признаку.
В среду журнале "Родина" была опубликована статья Медведева "Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны". В статье зампред Совбеза подчеркнул, что Запад продвигает установки по расколу единства в России по национальному признаку, так же, как во времена СССР.
"Политические противоядия от подобной "деколонизационной заразы" известны. Во-первых, это зеркальная политика, разрушающая веру в собственную неуязвимость в вопросах сепаратизма", - написал Медведев.
Зампред Совбеза отметил, что в Европе есть ряд стран, где этнические группы не прочь "выдвинуть претензии на большую политическую и экономическую автономию". Медведев уточнил, что речь идет в том числе о русинах, шотландцах, валлийцах, каталонцах, норманнах и других европейских этносах, которые "не хотят идти на убой" на фоне деструктивной политики ЕС.
"Сепаратизм - это азартная игра, в которую можно играть вдвоем. Всем деструктивным западным силам, увлеченным современными практиками неоколониализма, стоит об этом помнить", - подчеркнул он.
