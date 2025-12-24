Россия ответит на попытки Запада ее расколоть, заявил Медведев

"Политические противоядия от подобной "деколонизационной заразы" известны. Во-первых, это зеркальная политика, разрушающая веру в собственную неуязвимость в вопросах сепаратизма", - написал Медведев.

"Сепаратизм - это азартная игра, в которую можно играть вдвоем. Всем деструктивным западным силам, увлеченным современными практиками неоколониализма, стоит об этом помнить", - подчеркнул он.