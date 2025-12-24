https://ria.ru/20251224/medvedev-2064271824.html
Талибан нанес меньше вреда, чем антироссийские структуры, считает Медведев
Талибан нанес меньше вреда, чем антироссийские структуры, считает Медведев - РИА Новости, 24.12.2025
Талибан нанес меньше вреда, чем антироссийские структуры, считает Медведев
Движение "Талибан", когда находилось в списке террористических организаций, принесло современной России намного меньше ущерба, чем общественные структуры,... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T11:04:00+03:00
2025-12-24T11:04:00+03:00
2025-12-24T11:04:00+03:00
россия
дмитрий медведев
талибан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011836095_0:0:2847:1601_1920x0_80_0_0_16803ad1994d124bc3230f563233a710.jpg
https://ria.ru/20251224/ssha-2064266093.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011836095_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_9850dd1074984ada253143324b967c45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, талибан
Россия, Дмитрий Медведев, Талибан
Талибан нанес меньше вреда, чем антироссийские структуры, считает Медведев
Медведев: Талибан нанес меньше вреда, чем структуры, имеющие цель развалить РФ