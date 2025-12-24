Рейтинг@Mail.ru
11:04 24.12.2025
Талибан нанес меньше вреда, чем антироссийские структуры, считает Медведев
россия, дмитрий медведев, талибан
Россия, Дмитрий Медведев, Талибан
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Движение "Талибан", когда находилось в списке террористических организаций, принесло современной России намного меньше ущерба, чем общественные структуры, имеющие цель развалить РФ, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для журнала "Родина" "Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны".
"Давайте будем честны: долго находившееся в соответствующих списках движение "Талибан" принесло современной России намного меньше ущерба, чем все эти псевдонаучные учреждения, имеющие целью развалить нашу страну под личиной помощи угнетенным. Их цель всегда была одна: раздробить многонациональный народ России", - написал Медведев.
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Медведев поднял вопрос компенсаций от США и Британии
РоссияДмитрий МедведевТалибан
 
 
