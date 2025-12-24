"Чем действия подручных криворожского клоуна-диктатора принципиально отличаются от терактов бандеровско-церэушной спайки XX века? Да ничем. Об этом красноречиво свидетельствуют статистические данные. В России в 2024 году был зарегистрирован 1191 теракт против 410 в 2023 году, следует из данных МВД", - написал Медведев в своей статье.