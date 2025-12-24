МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Практически все террористические атаки в России связаны с деятельностью украинских спецслужб и вооруженных сил, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В своей статье "Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны", опубликованной в журнале "Родина", Медведев напомнил о подрывах железнодорожных путей в Брянской и Курской областях в июне 2025 года. Президент России Владимир Путин тогда прямо назвал это террористическим актом и подчеркнул, что решения о совершении подобных преступлений принимались в Киеве на политическом уровне.
"Чем действия подручных криворожского клоуна-диктатора принципиально отличаются от терактов бандеровско-церэушной спайки XX века? Да ничем. Об этом красноречиво свидетельствуют статистические данные. В России в 2024 году был зарегистрирован 1191 теракт против 410 в 2023 году, следует из данных МВД", - написал Медведев в своей статье.
Он отметил, что число преступлений террористического характера также выросло — с 2382 в 2023 году до 3714 в 2024 году. По информации ФСБ, МИД России, МВД, СВР, ФСО, за четыре месяца 2025 года в России было совершено 554 преступления террористической направленности (ПТН), а за четыре месяца 2024 года — 205, указал зампред Совбеза. В том числе на приграничных территориях России совершено 377 таких преступлений - обстрелы и диверсионно-террористические атаки с украинской стороны, предотвращено 11 преступлений террористической направленности.
"Практически все террористические атаки связаны с обстрелами и диверсионно-террористической деятельностью, осуществляемыми украинскими вооруженными силами и спецслужбами", - подчеркнул Медведев.