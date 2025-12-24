Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал украинские традиции наследием стран СССР - РИА Новости, 24.12.2025
10:47 24.12.2025
Медведев назвал украинские традиции наследием стран СССР
Медведев назвал украинские традиции наследием стран СССР

Медведев назвал культурные традиции Украины общим наследием стран СССР

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель политической партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель политической партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Многие традиции украинской бытовой культуры и ее фольклор, якобы имеющие многовековые корни, на самом деле во многом являются общим наследием ряда стран бывшего СССР, рассказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Медведев в журнале "Родина" опубликовал статью "Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны".
"Стоит без всякого стеснения признать то, что многие традиции украинской бытовой культуры и ее фольклор, якобы имеющие многовековые корни, во многом являются общим наследием ряда стран бывшего СССР и до 1930‑х - 1950-х годов либо не были распространены, либо не существовали вовсе", - написал Медведев.
Медведев предрек Украине новые кровавые конфликты
Вчера, 10:04
 
