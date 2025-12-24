МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал истории про "голодомор" на Украине блефом, политической манипуляцией и одной из главных политико-пропагандистских мистификаций XX–XXI веков.
Медведев в журнале "Родина" опубликовал статью "Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны". В ней он, в частности, отметил, что миф о "голодоморе", якобы искусственно созданном советской властью для "геноцида" населения Украины, распространялся с 1980-х годов в англосаксонской среде. Наряду с этим не менее целенаправленно предпринимались попытки предать забвению реальный голод 1930‑х годов в других советских республиках.
"Трактовку "голодомора" как преступления против человечности, целенаправленного и злонамеренного "геноцида голодом", а также последовавшей через многие десятилетия международной правовой оценки следует считать грандиозной историко-идеологической аферой и политической манипуляцией, дискредитирующей гибель невинных людей от голода 1932–1933 годов", - написал Медведев.
По его словам, истоки этого мифа прослеживаются еще в публикациях американской прессы 1935 года. Тогда появились статьи и фотографии, посвященные якобы огромному по масштабам голоду на Украине, унесшему в 1934 году "шесть миллионов" жизней. На деле же выяснилось, что и статьи, и фотографии и даже личность автора были выдуманными.
"В документах и серьезной историографии нельзя найти никаких свидетельств того, что высшее советское руководство - И.В. Сталин и другие члены Политбюро - считали украинский народ в какой бы то ни было степени особенным: "свободным", вольнолюбивым и непокорным, а, значит, подлежащим массовому истреблению по этническому признаку", - подчеркнул Медведев.
Он указал, что не существует материалов, подтверждающих "безумную версию о планомерном массовом уничтожении украинцев коммунистическими властями".
"Выдуманный в недрах геббельсовской пропаганды и ультраправых англосаксонских симпатизантов Гитлера, а затем подхваченный и распространенный по миру уже в годы холодной войны Вашингтоном блеф о "голодоморе" - одна из главных политико-пропагандистских мистификаций XX–XXI веков", - заявил Медведев.
"Изобразить его диким и кровожадным, изъяв при этом из людоедской канвы украинский национально-этнический сегмент, якобы страдающий от намеренного жестокого отношения Москвы. Этим потом продолжили заниматься и в постсоветской Украине: через миф о голодоморе вытравлялись любые симпатии к СССР, чтобы поставить под удар конструктивные отношения уже с Россией", - отметил Медведев.
Он пообещал, что Россия будет и дальше противодействовать попыткам навязать странам "завиральные "голодоморные" сюжеты" и в рамках борьбы с современными западными практиками неоколониализма, в том числе и в рамках международного межпартийного движения "За свободу наций!".
Российская сторона долго пыталась донести свою позицию до руководства прежней, "еще не бандеровской Украины", добавил зампред Совбеза РФ.
"В нашей стране никогда не открещивались от необходимости проведения лишенной эмоций научной профильной дискуссии ради восстановления исторической справедливости и борьбы с абсурдными интерпретациями трагического периода нашего общего прошлого... В дальнейшем нам следует исходить из того, что изучение причин, хода и последствий массового голода, охватившего в 1932–1933 годах обширные территории Советского Союза, должно быть внутренним делом исторической науки стран СНГ, областью отечественного исторического знания с подключением конструктивно настроенных специалистов из других государств. Но этот факт истории не может и не должен быть предметом межгосударственных отношений", - подчеркнул Медведев.