МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал истории про "голодомор" на Украине блефом, политической манипуляцией и одной из главных политико-пропагандистских мистификаций XX–XXI веков.

Медведев в журнале " Родина " опубликовал статью "Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны". В ней он, в частности, отметил, что миф о "голодоморе", якобы искусственно созданном советской властью для "геноцида" населения Украины , распространялся с 1980-х годов в англосаксонской среде. Наряду с этим не менее целенаправленно предпринимались попытки предать забвению реальный голод 1930‑х годов в других советских республиках.

"Трактовку "голодомора" как преступления против человечности, целенаправленного и злонамеренного "геноцида голодом", а также последовавшей через многие десятилетия международной правовой оценки следует считать грандиозной историко-идеологической аферой и политической манипуляцией, дискредитирующей гибель невинных людей от голода 1932–1933 годов", - написал Медведев.

По его словам, истоки этого мифа прослеживаются еще в публикациях американской прессы 1935 года. Тогда появились статьи и фотографии, посвященные якобы огромному по масштабам голоду на Украине, унесшему в 1934 году "шесть миллионов" жизней. На деле же выяснилось, что и статьи, и фотографии и даже личность автора были выдуманными.

"В документах и серьезной историографии нельзя найти никаких свидетельств того, что высшее советское руководство - И.В. Сталин и другие члены Политбюро - считали украинский народ в какой бы то ни было степени особенным: "свободным", вольнолюбивым и непокорным, а, значит, подлежащим массовому истреблению по этническому признаку", - подчеркнул Медведев.

Он указал, что не существует материалов, подтверждающих "безумную версию о планомерном массовом уничтожении украинцев коммунистическими властями".

"Выдуманный в недрах геббельсовской пропаганды и ультраправых англосаксонских симпатизантов Гитлера, а затем подхваченный и распространенный по миру уже в годы холодной войны Вашингтоном блеф о "голодоморе" - одна из главных политико-пропагандистских мистификаций XX–XXI веков", - заявил Медведев.

Зампред Совбеза РФ пояснил, что американским "исследователям" объективность в этом вопросе была не нужна, поскольку стояла задача расчеловечить СССР

"Изобразить его диким и кровожадным, изъяв при этом из людоедской канвы украинский национально-этнический сегмент, якобы страдающий от намеренного жестокого отношения Москвы . Этим потом продолжили заниматься и в постсоветской Украине: через миф о голодоморе вытравлялись любые симпатии к СССР, чтобы поставить под удар конструктивные отношения уже с Россией", - отметил Медведев.

Он пообещал, что Россия будет и дальше противодействовать попыткам навязать странам "завиральные "голодоморные" сюжеты" и в рамках борьбы с современными западными практиками неоколониализма, в том числе и в рамках международного межпартийного движения "За свободу наций!".

Российская сторона долго пыталась донести свою позицию до руководства прежней, "еще не бандеровской Украины", добавил зампред Совбеза РФ.