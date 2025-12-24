Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал истории про голодомор на Украине блефом - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:44 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/medvedev-2064264331.html
Медведев назвал истории про голодомор на Украине блефом
Медведев назвал истории про голодомор на Украине блефом - РИА Новости, 24.12.2025
Медведев назвал истории про голодомор на Украине блефом
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал истории про "голодомор" на Украине блефом, политической манипуляцией и одной из главных... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T10:44:00+03:00
2025-12-24T10:44:00+03:00
в мире
россия
украина
ссср
дмитрий медведев
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49fbf5660a58f5a7a18bf8d75e404ff7.jpg
https://ria.ru/20251224/medvedev-2064251866.html
https://ria.ru/20251224/medvedev-2064254594.html
https://ria.ru/20251224/medvedev-2064256277.html
россия
украина
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_6da4d019d5ffb3434afa6cc31ba87b67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, ссср, дмитрий медведев, снг
В мире, Россия, Украина, СССР, Дмитрий Медведев, СНГ
Медведев назвал истории про голодомор на Украине блефом

Медведев назвал истории про голодомор на Украине блефом и манипуляцией

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал истории про "голодомор" на Украине блефом, политической манипуляцией и одной из главных политико-пропагандистских мистификаций XX–XXI веков.
Медведев в журнале "Родина" опубликовал статью "Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны". В ней он, в частности, отметил, что миф о "голодоморе", якобы искусственно созданном советской властью для "геноцида" населения Украины, распространялся с 1980-х годов в англосаксонской среде. Наряду с этим не менее целенаправленно предпринимались попытки предать забвению реальный голод 1930‑х годов в других советских республиках.
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Медведев предрек Украине новые кровавые конфликты
Вчера, 10:04
"Трактовку "голодомора" как преступления против человечности, целенаправленного и злонамеренного "геноцида голодом", а также последовавшей через многие десятилетия международной правовой оценки следует считать грандиозной историко-идеологической аферой и политической манипуляцией, дискредитирующей гибель невинных людей от голода 1932–1933 годов", - написал Медведев.
По его словам, истоки этого мифа прослеживаются еще в публикациях американской прессы 1935 года. Тогда появились статьи и фотографии, посвященные якобы огромному по масштабам голоду на Украине, унесшему в 1934 году "шесть миллионов" жизней. На деле же выяснилось, что и статьи, и фотографии и даже личность автора были выдуманными.
"В документах и серьезной историографии нельзя найти никаких свидетельств того, что высшее советское руководство - И.В. Сталин и другие члены Политбюро - считали украинский народ в какой бы то ни было степени особенным: "свободным", вольнолюбивым и непокорным, а, значит, подлежащим массовому истреблению по этническому признаку", - подчеркнул Медведев.
Он указал, что не существует материалов, подтверждающих "безумную версию о планомерном массовом уничтожении украинцев коммунистическими властями".
"Выдуманный в недрах геббельсовской пропаганды и ультраправых англосаксонских симпатизантов Гитлера, а затем подхваченный и распространенный по миру уже в годы холодной войны Вашингтоном блеф о "голодоморе" - одна из главных политико-пропагандистских мистификаций XX–XXI веков", - заявил Медведев.
Зампред Совбеза РФ пояснил, что американским "исследователям" объективность в этом вопросе была не нужна, поскольку стояла задача расчеловечить СССР.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Украинский народ стал пушечным мясом Европы, считает Медведев
Вчера, 10:12
"Изобразить его диким и кровожадным, изъяв при этом из людоедской канвы украинский национально-этнический сегмент, якобы страдающий от намеренного жестокого отношения Москвы. Этим потом продолжили заниматься и в постсоветской Украине: через миф о голодоморе вытравлялись любые симпатии к СССР, чтобы поставить под удар конструктивные отношения уже с Россией", - отметил Медведев.
Он пообещал, что Россия будет и дальше противодействовать попыткам навязать странам "завиральные "голодоморные" сюжеты" и в рамках борьбы с современными западными практиками неоколониализма, в том числе и в рамках международного межпартийного движения "За свободу наций!".
Российская сторона долго пыталась донести свою позицию до руководства прежней, "еще не бандеровской Украины", добавил зампред Совбеза РФ.
"В нашей стране никогда не открещивались от необходимости проведения лишенной эмоций научной профильной дискуссии ради восстановления исторической справедливости и борьбы с абсурдными интерпретациями трагического периода нашего общего прошлого... В дальнейшем нам следует исходить из того, что изучение причин, хода и последствий массового голода, охватившего в 1932–1933 годах обширные территории Советского Союза, должно быть внутренним делом исторической науки стран СНГ, областью отечественного исторического знания с подключением конструктивно настроенных специалистов из других государств. Но этот факт истории не может и не должен быть предметом межгосударственных отношений", - подчеркнул Медведев.
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Медведев рассказал, из-за чего Киев отказался от идеи братства с Москвой
Вчера, 10:21
 
В миреРоссияУкраинаСССРДмитрий МедведевСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала