МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Английский истеблишмент сам должен разобраться, каким образом новая глава МИ-6 Блейз Метревели, чей дед работал на нацистов, возглавила такую деликатную сферу, как разведка, но раньше лорды и пэры предпочитали избегать подобных скандальных кульбитов, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В своей статье "Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны" в журнале " Родина Медведев обратил внимания на "шокирующие подробности" биографии предков Метревели, которая с октября занимает пост главы Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (МИ-6). Он отметил, что ее родной дед по отцовской линии Константин Добровольский в годы Второй Мировой войны был назначен гитлеровцами главой отряда вспомогательной полиции в поселке Сосница Черниговской области , занимавшегося массовым истреблением мирного населения и партизан.

"В 1943 году боясь справедливого возмездия, К. А. Добровольский вместе с семьей присоединился к отступавшим от Красной Армии на запад немецким войскам, после чего следы кровавого приспешника третьего рейха теряются", - написал Медведев.

Жена Добровольского, оставшаяся с сыном на руках, то есть с родным отцом Блейз Метревели, перебралась в Великобританию и вышла замуж за другого коллаборациониста, который служил нацистам специалистом по радиоделу в особом предварительном лагере в Аушвице на территории современной Польши