https://ria.ru/20251224/medvedev-2064263979.html
Медведев назвал назначение Метревели главой МИ-6 скандальным кульбитом
Медведев назвал назначение Метревели главой МИ-6 скандальным кульбитом - РИА Новости, 24.12.2025
Медведев назвал назначение Метревели главой МИ-6 скандальным кульбитом
Английский истеблишмент сам должен разобраться, каким образом новая глава МИ-6 Блейз Метревели, чей дед работал на нацистов, возглавила такую деликатную сферу,... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T10:43:00+03:00
2025-12-24T10:43:00+03:00
2025-12-24T10:43:00+03:00
в мире
россия
черниговская область
великобритания
дмитрий медведев
ми-6
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062062916_0:0:1957:1100_1920x0_80_0_0_926965071367d45f928ee95530bf4333.jpg
https://ria.ru/20251224/anglosaksy-2064258730.html
https://ria.ru/20250628/zakharova-2025996383.html
россия
черниговская область
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062062618_0:371:1143:1228_1920x0_80_0_0_e8e35d96279969c3bc7571bcfb00947b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, черниговская область, великобритания, дмитрий медведев, ми-6
В мире, Россия, Черниговская область, Великобритания, Дмитрий Медведев, Ми-6
Медведев назвал назначение Метревели главой МИ-6 скандальным кульбитом
Медведев назвал назначение в МИ-6 Метревели скандальным кульбитом для Британии
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Английский истеблишмент сам должен разобраться, каким образом новая глава МИ-6 Блейз Метревели, чей дед работал на нацистов, возглавила такую деликатную сферу, как разведка, но раньше лорды и пэры предпочитали избегать подобных скандальных кульбитов, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В своей статье "Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны" в журнале "Родина
" Медведев
обратил внимания на "шокирующие подробности" биографии предков Метревели, которая с октября занимает пост главы Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (МИ-6). Он отметил, что ее родной дед по отцовской линии Константин Добровольский в годы Второй Мировой войны был назначен гитлеровцами главой отряда вспомогательной полиции в поселке Сосница Черниговской области
, занимавшегося массовым истреблением мирного населения и партизан.
"В 1943 году боясь справедливого возмездия, К. А. Добровольский вместе с семьей присоединился к отступавшим от Красной Армии на запад немецким войскам, после чего следы кровавого приспешника третьего рейха теряются", - написал Медведев.
Жена Добровольского, оставшаяся с сыном на руках, то есть с родным отцом Блейз Метревели, перебралась в Великобританию
и вышла замуж за другого коллаборациониста, который служил нацистам специалистом по радиоделу в особом предварительном лагере в Аушвице на территории современной Польши
.
"Каким образом дама со столь одиозными штрихами родословной оказалась на политическом Олимпе Туманного Альбиона, да еще и в столь деликатной сфере, как разведка, пусть разбирается местный истеблишмент. Хотя, надо отдать должное, ранее лорды и пэры всё же были склонны жить по принципу noblesse oblige (с французского "благородство обязывает" - ред.) и избегать подобных скандальных кульбитов", - написал Медведев.