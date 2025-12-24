Медведев рассказал о докладе ЦРУ с разделом Украины

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. ЦРУ США еще в 1957 году подготовило доклад, в котором Украина была поделена на 12 зон, а Донбасс и Крым названы "русскими островами в украинском море", отождествляющими себя с российскими интересами, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.