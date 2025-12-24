Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал о докладе ЦРУ с разделом Украины
10:40 24.12.2025
Медведев рассказал о докладе ЦРУ с разделом Украины
Медведев рассказал о докладе ЦРУ с разделом Украины
ЦРУ США еще в 1957 году подготовило доклад, в котором Украина была поделена на 12 зон, а Донбасс и Крым названы "русскими островами в украинском море",... РИА Новости, 24.12.2025
в мире
украина
сша
донбасс
дмитрий медведев
центральное разведывательное управление (цру)
украина
сша
донбасс
в мире, украина, сша, донбасс, дмитрий медведев, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Украина, США, Донбасс, Дмитрий Медведев, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Медведев рассказал о докладе ЦРУ с разделом Украины

Медведев: ЦРУ в 1957 году подготовило доклад о разделе Украины на 12 зон

Председатель политической партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель политической партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Председатель политической партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. ЦРУ США еще в 1957 году подготовило доклад, в котором Украина была поделена на 12 зон, а Донбасс и Крым названы "русскими островами в украинском море", отождествляющими себя с российскими интересами, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В своей статье "Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны" в журнале "Родина" Медведев сообщил, что ЦРУ в годы холодной войны занялось стратегическим изучением театра психологической войны и будущих военных действий на Украине.
Люди с флагом Украины - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Медведев назвал условие для мирного развития Украины
Вчера, 10:08
"В подготовленном в августе 1957 году ЦРУ докладе "Факторы сопротивления и зоны действий специальных войск США. Украина" территория советской республики была поделена на 12 зон. По мнению аналитиков, с точки зрения "исторических особенностей, религиозной предпочтительности и вероисповеданий", Крым (зона 1), Донбасс (зона 2), северо-восточный район Украины (зона 3) являются "русскими островами в украинском море и, следовательно, отождествляют себя с российскими интересами и советской властью", - написал Медведев.
В том же ключе с определенными оговорками, по словам Медведева, западные специалисты оценивали ситуацию в Одесской области, Причерноморской низменности, Днепропетровской и Запорожской областях, Левостороннем и Северном степном районах.
"А вот на зонах 8-12, к которым в Джорджтауне отнесли Киевскую, Житомирскую, Черкасскую, Волынскую, Черновицкую, Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую и Закарпатскую области, американские спецслужбы планировали сфокусировать основные усилия по укреплению в историко-культурном сознании населения этих регионов бандеровских установок, направленных на раскол Украины, ее отрыв от России", - отметил зампред Совбеза.
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Медведев предрек Украине новые кровавые конфликты
Вчера, 10:04
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
