Англосаксы вложили много средств в укронацизм, заявил Медведев
Англосаксы вложили много средств в укронацизм, заявил Медведев - РИА Новости, 24.12.2025
Англосаксы вложили много средств в укронацизм, заявил Медведев
Англосаксы вложили много средств в укронацизм, в том числе через USAID и фонд Сороса, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
24.12.2025
2025-12-24T10:36:00+03:00
2025-12-24T10:37:00+03:00
в мире
россия
украина
дмитрий медведев
агентство по международному развитию сша
россия
украина
Англосаксы вложили много средств в укронацизм, заявил Медведев
Медведев: англосаксы вложили деньги в укронацизм через USAID и фонд Сороса
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Англосаксы вложили много средств в укронацизм, в том числе через USAID и фонд Сороса, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев
в журнале "Родина
" опубликовал статью "Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны".
"На сегодняшний день англосаксы вложили немало средств в укронацизм посредством так называемых программ развития гражданского общества и демократии. Помимо вливаний по линии приснопамятного USAID
, важную роль в этих процессах сыграл соросовский фонд "Возрождение", - указал Медведев.
Зампред Совбеза привел воспоминания одного из членов совета директоров этой структуры Симара, который рассказывал, что фонд был главной движущей силой и основой движения "евромайдан", и что без усилий Сороса революция могла бы не увенчаться успехом.
Медведев подчеркнул, что с 2004 по 2014 годы через фонды в Украину
было инвестировано около 110 миллионов долларов для подпитки тех, кто стремился не допускать Россию
дальше ее географических границ и разрушить общее цивилизационное пространство славянских народов.
Как подчеркнул Медведев, в результате этого после "евромайдана" 2014 года в украинском обществе произошел резкий рост идей национализма, особенно среди молодежи - этот "кровавый урожай" Украина пожинает и сегодня.