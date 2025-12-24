Рейтинг@Mail.ru
Англосаксы вложили много средств в укронацизм, заявил Медведев - РИА Новости, 24.12.2025
10:36 24.12.2025 (обновлено: 10:37 24.12.2025)
Англосаксы вложили много средств в укронацизм, заявил Медведев
Англосаксы вложили много средств в укронацизм, заявил Медведев - РИА Новости, 24.12.2025
Англосаксы вложили много средств в укронацизм, заявил Медведев
Англосаксы вложили много средств в укронацизм, в том числе через USAID и фонд Сороса, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 24.12.2025
в мире, россия, украина, дмитрий медведев, агентство по международному развитию сша
В мире, Россия, Украина, Дмитрий Медведев, Агентство по международному развитию США
Англосаксы вложили много средств в укронацизм, заявил Медведев

Медведев: англосаксы вложили деньги в укронацизм через USAID и фонд Сороса

© AP Photo / Alberto PezzaliФлаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Alberto Pezzali
Флаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Англосаксы вложили много средств в укронацизм, в том числе через USAID и фонд Сороса, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев в журнале "Родина" опубликовал статью "Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны".
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Украинский народ стал пушечным мясом Европы, считает Медведев
Вчера, 10:12
"На сегодняшний день англосаксы вложили немало средств в укронацизм посредством так называемых программ развития гражданского общества и демократии. Помимо вливаний по линии приснопамятного USAID, важную роль в этих процессах сыграл соросовский фонд "Возрождение", - указал Медведев.
Зампред Совбеза привел воспоминания одного из членов совета директоров этой структуры Симара, который рассказывал, что фонд был главной движущей силой и основой движения "евромайдан", и что без усилий Сороса революция могла бы не увенчаться успехом.
Медведев подчеркнул, что с 2004 по 2014 годы через фонды в Украину было инвестировано около 110 миллионов долларов для подпитки тех, кто стремился не допускать Россию дальше ее географических границ и разрушить общее цивилизационное пространство славянских народов.
Как подчеркнул Медведев, в результате этого после "евромайдана" 2014 года в украинском обществе произошел резкий рост идей национализма, особенно среди молодежи - этот "кровавый урожай" Украина пожинает и сегодня.
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Медведев предрек Украине новые кровавые конфликты
Вчера, 10:04
 
В миреРоссияУкраинаДмитрий МедведевАгентство по международному развитию США
 
 
