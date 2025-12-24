МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Англосаксы вложили много средств в укронацизм, в том числе через USAID и фонд Сороса, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев в журнале " Родина " опубликовал статью "Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны".

"На сегодняшний день англосаксы вложили немало средств в укронацизм посредством так называемых программ развития гражданского общества и демократии. Помимо вливаний по линии приснопамятного USAID , важную роль в этих процессах сыграл соросовский фонд "Возрождение", - указал Медведев.

Зампред Совбеза привел воспоминания одного из членов совета директоров этой структуры Симара, который рассказывал, что фонд был главной движущей силой и основой движения "евромайдан", и что без усилий Сороса революция могла бы не увенчаться успехом.

Медведев подчеркнул, что с 2004 по 2014 годы через фонды в Украину было инвестировано около 110 миллионов долларов для подпитки тех, кто стремился не допускать Россию дальше ее географических границ и разрушить общее цивилизационное пространство славянских народов.