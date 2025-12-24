Рейтинг@Mail.ru
Медведев раскрыл, чего боятся в Канаде - РИА Новости, 24.12.2025
10:30 24.12.2025
Медведев раскрыл, чего боятся в Канаде
в мире
канада
германия
россия
дмитрий медведев
владимир зеленский
мелани жоли
канада
германия
россия
в мире, канада, германия, россия, дмитрий медведев, владимир зеленский, мелани жоли
В мире, Канада, Германия, Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, Мелани Жоли
© AP Photo / Angie WangФлаг Канады
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Angie Wang
Флаг Канады. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Канада боится, что станет известно о широком участии потомков членов дивизии СС “Галичина” и прочих приспешников нацистской Германии в канадском истеблишменте, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В статье “Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны”, опубликованной в журнале “Родина”, Медведев отмечает, что власти Канады в 2024 году решили не публиковать закрытую часть выводов доклада Верховного суда Квебека, содержащую имена 900 осевших в этом государстве бывших приспешников Гитлера, в том числе бандеровцев, организаторов и исполнителей Холокоста и геноцида народов СССР.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Медведев назвал национализм на Украине инструментом Запада против СССР
Вчера, 10:24
“В полностью обандерившейся Оттаве явно страшатся документального подтверждения широкой представленности в канадском политикуме потомков членов дивизии СС "Галиция" и прочих приспешников нацистской Германии. Демонстрация их глубокой инфильтрации в местную общественно-политическую жизнь может быть сродни землетрясению”, - написал он.
Зампред Совбеза РФ отметил, что публикации о потомках пособников Гитлера даст возможность борцам за историческую правду, в том числе из числа еврейских организаций, предъявлять обоснованные компенсационные требования за совершенные в годы войны преступления против человечности. Этого, по мнению Медведева, “канадским "гунькам" хотелось бы избежать”.
В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Гунько, в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галичина". Тогдашняя глава МИД Канады Мелани Жоли призвала к отставке спикера палаты общин (нижняя палата парламента) Энтони Роты, который взял на себя вину за приглашение нациста. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота объявил о своей отставке. Бывший тогда премьером Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи со случившимся.
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
РИА Новости выяснило, где живет нацист Гунько
20 ноября, 03:45
 
В миреКанадаГерманияРоссияДмитрий МедведевВладимир ЗеленскийМелани Жоли
 
 
