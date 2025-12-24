Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал, из-за чего Киев отказался от идеи братства с Москвой - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:21 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/medvedev-2064256277.html
Медведев рассказал, из-за чего Киев отказался от идеи братства с Москвой
Медведев рассказал, из-за чего Киев отказался от идеи братства с Москвой - РИА Новости, 24.12.2025
Медведев рассказал, из-за чего Киев отказался от идеи братства с Москвой
Киев стал форсированно избавляться от идеи братства российского и украинского народов к началу 2000-х под влиянием англосаксов, вместо это на Украине стала... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T10:21:00+03:00
2025-12-24T10:21:00+03:00
киев
украина
россия
дмитрий медведев
гарвардский университет
в мире
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931827408_0:0:1202:677_1920x0_80_0_0_0fa3071883d513302dfa80675629c60a.jpg
https://ria.ru/20251224/medvedev-2064251866.html
https://ria.ru/20251224/dmitriev-2064217313.html
киев
украина
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931827408_230:0:1202:729_1920x0_80_0_0_93fa607df905454319e23795de069403.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, украина, россия, дмитрий медведев, гарвардский университет, в мире, москва
Киев, Украина, Россия, Дмитрий Медведев, Гарвардский университет, В мире, Москва
Медведев рассказал, из-за чего Киев отказался от идеи братства с Москвой

Медведев: Киев отказался от идеи братства с Москвой из-за англосаксов

© БелТА | Перейти в медиабанкФлажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© БелТА
Перейти в медиабанк
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Киев стал форсированно избавляться от идеи братства российского и украинского народов к началу 2000-х под влиянием англосаксов, вместо это на Украине стала активно внедряться украинский национализм, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В среду в журнале "Родина" опубликована статья Медведева "Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны".
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Медведев предрек Украине новые кровавые конфликты
Вчера, 10:04
"После распада СССР украинцы столкнулись с необходимостью самостоятельного государственного строительства. И если на первых порах стержневым идеологическим элементом продолжало оставаться братство российского и украинского народов, то к началу 2000‑х гг., во многом благодаря нахрапистому англосаксонскому вмешательству, от него стали форсированно избавляться. Идеи украинского национализма стали активно внедряться в украинское общество под влиянием западноукраинской элиты, которая уже с конца 1980‑х гг. заявляла о себе все настойчивее", - написал Медведев.
Зампред Совбеза РФ отметил, что в лозунговом виде тренд на внедрение украинства во все сферы жизни "был зафиксирован в бесталанном опусе (бывшего президента Украины Леонида) Кучмы "Украина — не Россия". С этой целью власти прибегли к так называемой "новой истории Украины", которую Киев позаимствовал у англосаксонских специалистов: Канадского института украинских исследований и Украинского научного института Гарвардского университета.
"Украина на официальном уровне ничтоже сумняшеся без сожалений избавилась от совместного российского и советского прошлого, стремясь создать оторванный от общих корней социум. Властолюбивый Вашингтон, ностальгирующий Лондон и провинциальная Оттава сделали ставку на то, что в культурном и ментальном плане разные регионы "Незалежной" были достаточно неоднородны", - заметил Медведев.
По его словам, обработка людей велась долгие годы, гражданам внушалось, что некая "украинская нация" является частью евроатлантического сообщества и естественным противником Москвы. Медведев подчеркнул, что ключевым элементом новой идеологии стало поклонение национализму и его героям, в том числе Бандере и Мельнику. В то же время преступное прошлое новых идолов режима "старательно ретушировалось".
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Глава РФПИ назвал главную причину конфликта на Украине
Вчера, 03:11
 
КиевУкраинаРоссияДмитрий МедведевГарвардский университетВ миреМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала