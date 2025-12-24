Медведев рассказал, из-за чего Киев отказался от идеи братства с Москвой

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Киев стал форсированно избавляться от идеи братства российского и украинского народов к началу 2000-х под влиянием англосаксов, вместо это на Украине стала активно внедряться украинский национализм, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.