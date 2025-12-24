Медведев рассказал, из-за чего Киев отказался от идеи братства с Москвой

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Киев стал форсированно избавляться от идеи братства российского и украинского народов к началу 2000-х под влиянием англосаксов, вместо это на Украине стала активно внедряться украинский национализм, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"После распада СССР украинцы столкнулись с необходимостью самостоятельного государственного строительства. И если на первых порах стержневым идеологическим элементом продолжало оставаться братство российского и украинского народов, то к началу 2000‑х гг., во многом благодаря нахрапистому англосаксонскому вмешательству, от него стали форсированно избавляться. Идеи украинского национализма стали активно внедряться в украинское общество под влиянием западноукраинской элиты, которая уже с конца 1980‑х гг. заявляла о себе все настойчивее", - написал Медведев.
Зампред Совбеза РФ отметил, что в лозунговом виде тренд на внедрение украинства во все сферы жизни "был зафиксирован в бесталанном опусе (бывшего президента Украины Леонида) Кучмы "Украина — не Россия". С этой целью власти прибегли к так называемой "новой истории Украины", которую Киев позаимствовал у англосаксонских специалистов: Канадского института украинских исследований и Украинского научного института Гарвардского университета.
"Украина на официальном уровне ничтоже сумняшеся без сожалений избавилась от совместного российского и советского прошлого, стремясь создать оторванный от общих корней социум. Властолюбивый Вашингтон, ностальгирующий Лондон и провинциальная Оттава сделали ставку на то, что в культурном и ментальном плане разные регионы "Незалежной" были достаточно неоднородны", - заметил Медведев.
По его словам, обработка людей велась долгие годы, гражданам внушалось, что некая "украинская нация" является частью евроатлантического сообщества и естественным противником Москвы. Медведев подчеркнул, что ключевым элементом новой идеологии стало поклонение национализму и его героям, в том числе Бандере и Мельнику. В то же время преступное прошлое новых идолов режима "старательно ретушировалось".