Медведев сравнил провокацию киевского режима в Буче с ложью о голодоморе

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил провокацию киевского режима в Буче, которая была совершена при продюсировании западных хозяев, с ложью о "голодоморе" на Украине, подчеркнув, что у геополитических "трюкачей" ничего не меняется.
Медведев в журнале "Родина" опубликовал статью "Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны".
"Наработки предшественников по созданию лживых идеологем активно используются режимом кровавого киевского комедианта уже в настоящее время. Так, уже в 2022 году с целью обвинения России в убийстве мирных жителей в Буче Киевской области украинским режимом при продюсировании западных хозяев была совершена страшная и беспрецедентно циничная провокация в нацистско-англосаксонском стиле", - написал Медведев.
Он напомнил, что в России по факту провокации в Буче возбуждено уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ.
"Как и в истории с ложью о "голодоморе" на Украине, западные СМИ стали рьяно распространять фальшивые обвинения в адрес России об убийствах в Буче, а режим Зеленского - устраивать пропагандистские акции, экскурсии для иностранных делегаций на костях убитых этим же режимом людей. Ничего не меняется у геополитических трюкачей", - заключил Медведев.
В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
В Минобороны РФ отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.
