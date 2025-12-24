Рейтинг@Mail.ru
Медведев сравнил провокацию киевского режима в Буче с ложью о голодоморе - РИА Новости, 24.12.2025
10:16 24.12.2025
Медведев сравнил провокацию киевского режима в Буче с ложью о голодоморе
Медведев сравнил провокацию киевского режима в Буче с ложью о голодоморе - РИА Новости, 24.12.2025
Медведев сравнил провокацию киевского режима в Буче с ложью о голодоморе
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил провокацию киевского режима в Буче, которая была совершена при продюсировании западных хозяев, с ложью о... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T10:16:00+03:00
2025-12-24T10:16:00+03:00
россия
в мире
украина
буча
дмитрий песков
дмитрий медведев
россия, в мире, украина, буча, дмитрий песков, дмитрий медведев
Россия, В мире, Украина, Буча, Дмитрий Песков, Дмитрий Медведев
Медведев сравнил провокацию киевского режима в Буче с ложью о голодоморе

Медведев сравнил провокацию Киева в Буче с ложью о голодоморе

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил провокацию киевского режима в Буче, которая была совершена при продюсировании западных хозяев, с ложью о "голодоморе" на Украине, подчеркнув, что у геополитических "трюкачей" ничего не меняется.
Медведев в журнале "Родина" опубликовал статью "Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны".
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Украинский народ стал пушечным мясом Европы, считает Медведев
Вчера, 10:11
"Наработки предшественников по созданию лживых идеологем активно используются режимом кровавого киевского комедианта уже в настоящее время. Так, уже в 2022 году с целью обвинения России в убийстве мирных жителей в Буче Киевской области украинским режимом при продюсировании западных хозяев была совершена страшная и беспрецедентно циничная провокация в нацистско-англосаксонском стиле", - написал Медведев.
Он напомнил, что в России по факту провокации в Буче возбуждено уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ.
"Как и в истории с ложью о "голодоморе" на Украине, западные СМИ стали рьяно распространять фальшивые обвинения в адрес России об убийствах в Буче, а режим Зеленского - устраивать пропагандистские акции, экскурсии для иностранных делегаций на костях убитых этим же режимом людей. Ничего не меняется у геополитических трюкачей", - заключил Медведев.
В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
В Минобороны РФ отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время заявления для прессы после совместного заседания коллегий МИД России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Лавров назвал непредоставление списка жертв в Буче позором для ООН
25 ноября, 14:38
 
РоссияВ миреУкраинаБучаДмитрий ПесковДмитрий Медведев
 
 
