Медведев назвал украинские власти духовными потомками бандеровского режима

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Нынешние власти Украины являются духовными потомками бандеровского режима, в их методах ничего не поменялось и сегодня, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В статье для журнала "Родина" "Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны" Медведев написал, что англичане в 1940-1950 годы максимально привлекали на свою сторону украинских нацистских преступников, играли заметную роль во взращивании политического украинства, усилении его террористической сущности. Также, по словам Медведева, американцы в 1951 году обратились в Организацию украинских националистов* (ОУН*), планируя забросить 200 участников организации в СССР для подрывной деятельности во время возможной войны между США, Великобританией и Советским Союзом.
"Подобного рода зарисовки наглядно иллюстрируют не только террористическую сущность бандеровского режима, чьими духовными потомками являются нынешние временщики с Банковой. Ничего не поменялось в их методах и сегодня", - написал Медведев.
* Запрещена в России как экстремистская.