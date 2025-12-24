Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал украинские власти духовными потомками бандеровского режима - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:15 24.12.2025 (обновлено: 10:16 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/medvedev-2064255546.html
Медведев назвал украинские власти духовными потомками бандеровского режима
Медведев назвал украинские власти духовными потомками бандеровского режима - РИА Новости, 24.12.2025
Медведев назвал украинские власти духовными потомками бандеровского режима
Нынешние власти Украины являются духовными потомками бандеровского режима, в их методах ничего не поменялось и сегодня, заявил зампредседателя Совбеза РФ... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T10:15:00+03:00
2025-12-24T10:16:00+03:00
в мире
россия
украина
ссср
дмитрий медведев
организации украинских националистов* (оун)*
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060033498_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_b43f73aaa61f019ee83c5ab08b32e4c0.jpg
https://ria.ru/20251224/dmitriev-2064217313.html
россия
украина
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060033498_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_382329dc4bc0d9cd161aab78c30f0beb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, ссср, дмитрий медведев, организации украинских националистов* (оун)*
В мире, Россия, Украина, СССР, Дмитрий Медведев, Организации украинских националистов* (ОУН)*
Медведев назвал украинские власти духовными потомками бандеровского режима

Медведев отметил сходство методов режима на Украине с бандеровским

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Нынешние власти Украины являются духовными потомками бандеровского режима, в их методах ничего не поменялось и сегодня, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В статье для журнала "Родина" "Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны" Медведев написал, что англичане в 1940-1950 годы максимально привлекали на свою сторону украинских нацистских преступников, играли заметную роль во взращивании политического украинства, усилении его террористической сущности. Также, по словам Медведева, американцы в 1951 году обратились в Организацию украинских националистов* (ОУН*), планируя забросить 200 участников организации в СССР для подрывной деятельности во время возможной войны между США, Великобританией и Советским Союзом.
"Подобного рода зарисовки наглядно иллюстрируют не только террористическую сущность бандеровского режима, чьими духовными потомками являются нынешние временщики с Банковой. Ничего не поменялось в их методах и сегодня", - написал Медведев.
* Запрещена в России как экстремистская.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Глава РФПИ назвал главную причину конфликта на Украине
Вчера, 03:11
 
В миреРоссияУкраинаСССРДмитрий МедведевОрганизации украинских националистов* (ОУН)*
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала