Медведев назвал украинские власти духовными потомками бандеровского режима

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Нынешние власти Украины являются духовными потомками бандеровского режима, в их методах ничего не поменялось и сегодня, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Подобного рода зарисовки наглядно иллюстрируют не только террористическую сущность бандеровского режима, чьими духовными потомками являются нынешние временщики с Банковой. Ничего не поменялось в их методах и сегодня", - написал Медведев.