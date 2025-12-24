МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Усилиями англосаксов народ Украины стал "пушечным мясом" европейской цивилизации, проводником глорификации садизма и возвеличивания военных преступников, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В среду журнале "Родина" была опубликовал статья Медведева "Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны".
"Что в итоге получил народ современной Украины от англосаксов? Он стал "пушечным мясом" европейской цивилизации, заложником культа смерти в форме фейкового "голодомора", проводником глорификации садизма и возвеличивания военных преступников", - отметил Медведев в статье.
Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что "голодомор" стал одной из главных политико-пропагандистских мистификаций XX-XXI веков, истоки которой - в США. Он пояснил, что ее целью сначала было расчеловечить СССР, изобразить его "диким и кровожадным", а уже после распада Советского союза через миф о голодоморе на Украине вытравливались любые симпатии к СССР, чтобы поставить под удар конструктивные отношения Киева с Москвой.
