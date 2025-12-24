Рейтинг@Mail.ru
Украинский народ стал пушечным мясом Европы, считает Медведев - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:12 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/medvedev-2064254594.html
Украинский народ стал пушечным мясом Европы, считает Медведев
Украинский народ стал пушечным мясом Европы, считает Медведев - РИА Новости, 24.12.2025
Украинский народ стал пушечным мясом Европы, считает Медведев
Усилиями англосаксов народ Украины стал "пушечным мясом" европейской цивилизации, проводником глорификации садизма и возвеличивания военных преступников, заявил РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T10:12:00+03:00
2025-12-24T10:12:00+03:00
в мире
украина
дмитрий медведев
россия
ссср
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055442570_0:301:3076:2031_1920x0_80_0_0_4a3848a211b618d3d63a3e0d476743d1.jpg
https://ria.ru/20251224/medvedev-2064253639.html
украина
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055442570_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_81c88270e04b5bd3b6b31d730193c230.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, дмитрий медведев, россия, ссср
В мире, Украина, Дмитрий Медведев, Россия, СССР
Украинский народ стал пушечным мясом Европы, считает Медведев

Медведев заявил, что англосаксы сделали украинский народ пушечным мясом Европы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Усилиями англосаксов народ Украины стал "пушечным мясом" европейской цивилизации, проводником глорификации садизма и возвеличивания военных преступников, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В среду журнале "Родина" была опубликовал статья Медведева "Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны".
"Что в итоге получил народ современной Украины от англосаксов? Он стал "пушечным мясом" европейской цивилизации, заложником культа смерти в форме фейкового "голодомора", проводником глорификации садизма и возвеличивания военных преступников", - отметил Медведев в статье.
Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что "голодомор" стал одной из главных политико-пропагандистских мистификаций XX-XXI веков, истоки которой - в США. Он пояснил, что ее целью сначала было расчеловечить СССР, изобразить его "диким и кровожадным", а уже после распада Советского союза через миф о голодоморе на Украине вытравливались любые симпатии к СССР, чтобы поставить под удар конструктивные отношения Киева с Москвой.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Медведев назвал режим Зеленского диктаторским
Вчера, 10:09
 
В миреУкраинаДмитрий МедведевРоссияСССР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала