Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал условие для мирного развития Украины - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:08 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/medvedev-2064253277.html
Медведев назвал условие для мирного развития Украины
Медведев назвал условие для мирного развития Украины - РИА Новости, 24.12.2025
Медведев назвал условие для мирного развития Украины
Мирное развитие Украины возможно только при геостратегической связке Москвы и Киева, это доказано историей, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T10:08:00+03:00
2025-12-24T10:08:00+03:00
в мире
москва
дмитрий медведев
украина
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764030484_571:877:2651:2047_1920x0_80_0_0_e1e095c3e3ec66af1f50c4e0fcc84516.jpg
https://ria.ru/20251224/medvedev-2064252864.html
москва
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764030484_691:722:2458:2047_1920x0_80_0_0_6f2ca32895a5d28e913969959725df4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, дмитрий медведев, украина, киев
В мире, Москва, Дмитрий Медведев, Украина, Киев
Медведев назвал условие для мирного развития Украины

Медведев: мирное развитие Украины возможно при геостратегической связке с РФ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЛюди с флагом Украины
Люди с флагом Украины - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди с флагом Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Мирное развитие Украины возможно только при геостратегической связке Москвы и Киева, это доказано историей, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев в журнале "Родина" опубликовал статью "Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны".
"Политические и социально-культурные традиции Малороссии, воспроизводящиеся в течение длительного времени, глубоко укоренены в событиях, связанных с присягой старорусских земель и казачества Москве в 1654 году. История доказала, что мирное развитие на землях по обоим берегам Днепра возможно только тогда, когда есть твердая геостратегическая связка Москвы и Киева", - написал Медведев.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Украинский национализм надо поставить в ряд с фашизмом, заявил Медведев
Вчера, 10:07
 
В миреМоскваДмитрий МедведевУкраинаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала