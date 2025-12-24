https://ria.ru/20251224/medvedev-2064253277.html
Медведев назвал условие для мирного развития Украины
Медведев назвал условие для мирного развития Украины - РИА Новости, 24.12.2025
Медведев назвал условие для мирного развития Украины
Мирное развитие Украины возможно только при геостратегической связке Москвы и Киева, это доказано историей, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 24.12.2025
Медведев назвал условие для мирного развития Украины
Медведев: мирное развитие Украины возможно при геостратегической связке с РФ