Украинский национализм надо поставить в ряд с фашизмом, заявил Медведев
Украинский национализм должен быть признан одной из самых кровавых идеологий, встать в один ряд с такими экстремистскими идеологиями, как фашизм, и быть... РИА Новости, 24.12.2025
Украинский национализм надо поставить в ряд с фашизмом, заявил Медведев
Медведев: украинский национализм надо признать одной из самых кровавых идеологий