Медведев назвал украинский национализм политическим проектом
Медведев назвал украинский национализм политическим проектом - РИА Новости, 24.12.2025
Медведев назвал украинский национализм политическим проектом
Украинский национализм - это рукотворный политический проект, который раскрыл свой античеловеческий потенциал благодаря массовой поддержке США и Великобритании... РИА Новости, 24.12.2025
Медведев назвал украинский национализм политическим проектом
Медведев назвал украинский национализм рукотворным политическим проектом