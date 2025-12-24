Рейтинг@Mail.ru
10:04 24.12.2025
Медведев предрек Украине новые кровавые конфликты
Медведев предрек Украине новые кровавые конфликты
в мире
украина
россия
киев
дмитрий медведев
украина
россия
киев
в мире, украина, россия, киев, дмитрий медведев
В мире, Украина, Россия, Киев, Дмитрий Медведев
Медведев предрек Украине новые кровавые конфликты

Здание Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Дальнейшее распространение бацилл национализма на Украине будет вовлекать эту страну в новые кровавые конфликты с угрозой окончательного прекращения ее существования, убежден зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев в журнале "Родина" опубликовал статью "Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны".
"Заложенные Великой Россией традиции в рамках общего стратегического фронтира сами по себе являются ценностью для Киева. В случае дальнейшего распространения бацилл украинского национализма современная Малороссия неизбежно будет и дальше вовлекаться в кровавые конфликты с угрозой окончательного прекращения своего существования", - написал Медведев.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Глава РФПИ назвал главную причину конфликта на Украине
В миреУкраинаРоссияКиевДмитрий Медведев
 
 
