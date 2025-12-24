https://ria.ru/20251224/medvedev-2064236687.html
Аннулирование
Аннулирование - РИА Новости, 24.12.2025
Аннулирование
Сообщение, вышедшее на ленты агентства в 8.03 мск с заголовком "Нынешние власти Украины являются духовными потомками бандеровского режима - Медведев",... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T08:09:00+03:00
2025-12-24T08:09:00+03:00
2025-12-24T08:11:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/2064236687.jpg?1766553116
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/