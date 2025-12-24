https://ria.ru/20251224/mcdonalds-2064427339.html
Мужчина погиб в McDonald's из-за нелепой случайности
Мужчина погиб в McDonald's из-за нелепой случайности - РИА Новости, 24.12.2025
Мужчина погиб в McDonald's из-за нелепой случайности
В американском городе Гранд-Айленд, штат Небраска, 69-летний мужчина погиб, оказавшись зажатым между автомобилем и стойкой окна для оплаты в McDonald's,... РИА Новости, 24.12.2025
в мире
небраска
mcdonald's corporation
сша
небраска
сша
Мужчина погиб в McDonald's из-за нелепой случайности
KSNB: в США мужчина погиб при оплате заказа в McDonald's
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости.
В американском городе Гранд-Айленд, штат Небраска, 69-летний мужчина погиб, оказавшись зажатым между автомобилем и стойкой окна для оплаты в McDonald's, сообщает KSNB
.
"Около 10:30 утра полиция и пожарные прибыли в Макдоналдс
, где обнаружили мужчину, зажатого между своим автомобилем и стойкой окна для оплаты в ресторане быстрого питания. Его доставили в отделение неотложной помощи, где позже констатировали смерть", — говорится в сообщении.
Оказалось, что погибший открыл дверь и высунулся из автомобиля, чтобы расплатиться за заказ. Что последовало за этим, пока неизвестно, предположительно, машина самопроизвольно начала движение.
Сотрудник McDonald's
вышел на улицу, чтобы помочь водителю через пассажирскую сторону автомобиля, но получил травму, после чего его доставили в больницу. Здоровью пострадавшего сотрудника ничего не угрожает.
Как говорится в официальном заявлении полиции, это был "на 100% несчастный случай".
Ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщал, что почти 50 человек в стране подхватили кишечную палочку в бургерах из ресторанов быстрого питания McDonald's, из них десять человек госпитализированы и еще один скончался. Всего зафиксировано 49 случаев заболевания в десяти штатах. Как отмечают в CDC, большинство заболевших съели так называемый четвертьфунтовый чизбургер, или же "Роял Чизбургер".