Мужчина погиб в McDonald's из-за нелепой случайности

Оказалось, что погибший открыл дверь и высунулся из автомобиля, чтобы расплатиться за заказ. Что последовало за этим, пока неизвестно, предположительно, машина самопроизвольно начала движение.

Ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщал, что почти 50 человек в стране подхватили кишечную палочку в бургерах из ресторанов быстрого питания McDonald's, из них десять человек госпитализированы и еще один скончался. Всего зафиксировано 49 случаев заболевания в десяти штатах. Как отмечают в CDC, большинство заболевших съели так называемый четвертьфунтовый чизбургер, или же "Роял Чизбургер".