Рейтинг@Mail.ru
Мужчина погиб в McDonald's из-за нелепой случайности - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:50 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/mcdonalds-2064427339.html
Мужчина погиб в McDonald's из-за нелепой случайности
Мужчина погиб в McDonald's из-за нелепой случайности - РИА Новости, 24.12.2025
Мужчина погиб в McDonald's из-за нелепой случайности
В американском городе Гранд-Айленд, штат Небраска, 69-летний мужчина погиб, оказавшись зажатым между автомобилем и стойкой окна для оплаты в McDonald's,... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T17:50:00+03:00
2025-12-24T17:50:00+03:00
в мире
небраска
mcdonald's corporation
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156272/15/1562721506_0:89:2324:1396_1920x0_80_0_0_e6d10131422648dc00dbc60de9fa68a4.jpg
https://ria.ru/20251114/allergiya-2054914310.html
https://ria.ru/20251021/pivo-2049625126.html
небраска
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156272/15/1562721506_259:0:2324:1549_1920x0_80_0_0_5906c2df02f87d4117f82478d5cf460e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, небраска, mcdonald's corporation, сша
В мире, Небраска, McDonald's Corporation, США
Мужчина погиб в McDonald's из-за нелепой случайности

KSNB: в США мужчина погиб при оплате заказа в McDonald's

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЛоготип корпорации "Макдоналдс"
Логотип корпорации Макдоналдс - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Логотип корпорации "Макдоналдс". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В американском городе Гранд-Айленд, штат Небраска, 69-летний мужчина погиб, оказавшись зажатым между автомобилем и стойкой окна для оплаты в McDonald's, сообщает KSNB.
"Около 10:30 утра полиция и пожарные прибыли в Макдоналдс, где обнаружили мужчину, зажатого между своим автомобилем и стойкой окна для оплаты в ресторане быстрого питания. Его доставили в отделение неотложной помощи, где позже констатировали смерть", — говорится в сообщении.
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Пилот в США умер от аллергии на мясо
14 ноября, 07:53
Оказалось, что погибший открыл дверь и высунулся из автомобиля, чтобы расплатиться за заказ. Что последовало за этим, пока неизвестно, предположительно, машина самопроизвольно начала движение.
Сотрудник McDonald's вышел на улицу, чтобы помочь водителю через пассажирскую сторону автомобиля, но получил травму, после чего его доставили в больницу. Здоровью пострадавшего сотрудника ничего не угрожает.
Как говорится в официальном заявлении полиции, это был "на 100% несчастный случай".
Ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщал, что почти 50 человек в стране подхватили кишечную палочку в бургерах из ресторанов быстрого питания McDonald's, из них десять человек госпитализированы и еще один скончался. Всего зафиксировано 49 случаев заболевания в десяти штатах. Как отмечают в CDC, большинство заболевших съели так называемый четвертьфунтовый чизбургер, или же "Роял Чизбургер".
Банки пива в продуктовом магазине - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Мужчина умер после глотка из банки пива
21 октября, 16:27
 
В миреНебраскаMcDonald's CorporationСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала