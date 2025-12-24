https://ria.ru/20251224/master-2064335087.html
Мастера Самарской области представили изделия ручной работы на ярмарках
Более 25 предпринимателей и самозанятых Самарской области представили изделия ручной работы на двух ярмарках, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 24.12.2025
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Более 25 предпринимателей и самозанятых Самарской области представили изделия ручной работы на двух ярмарках, сообщает пресс-служба правительства региона.
Такие маркеты организуют областное министерство экономического развития и инвестиций и региональный центр "Мой бизнес". Программу запустили в 2020 году. Ярмарки проходят на площадке Дома предпринимателя в рамках крупных региональных событий вместе с организациями области.
"Мы рады организовать такую площадку. Для наших самозанятых и предпринимателей это новые возможности сбыта", — подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства областного Минэкономразвития Лариса Названова, ее слова приводит пресс-служба.
Посетители ярмарки смогли приобрести новогодние подарки, тематические предметы интерьера, украшения из натуральных камней, свечи, игрушки с символикой 2026 года, а также сувениры ручной работы и угощения.
Чтобы получить бесплатное место на маркете, предпринимателям достаточно подать заявку и пройти предварительный отбор. Мероприятия проводят по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".