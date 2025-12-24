В ЦРПТ рассказали, можно ли подделать коды маркировки

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Коды маркировки - наклейки с Data Matrix на товарах - невозможно подделать, так как он является гиперссылкой на базу данных с более расширенной информацией о продукте, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров ЦРПТ, единого оператора государственной маркировки "Честный знак", Михаил Дубин.

"Коды маркировки представлены в виде Data Matrix – это двухмерный матричный штрихкод, который хранит в десятки раз больше информации, чем обычный штрихкод. Фактически он является гиперссылкой на базу данных с более расширенной информацией о товаре. Поэтому подделать настоящий цифровой код маркировки просто невозможно", - сказал Дубин

При этом, по его словам, попытки сделать дубликат кода были. Однако маркировка имеет криптографическую защиту, которую нельзя подделать. Продажа товаров со скопированным Data Matrix приведет к определенным последствиям.

« "Во-первых, такой "дубликат" быстро выявляется: один и тот же код не может легально "жить" на двух разных товарах и проходить по цепочке – при повторном использовании система фиксирует несоответствие", - объяснил Дубин.