Мантуров поручил проработать возможности противодействия теневой экономике

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил дополнительно проанализировать возможности противодействия теневому сектору экономики и предоставить предложения в 2026 году, говорится в сообщении правительства РФ в мессенджере MAX.

"В этом сегменте российский рынок показывает устойчивую динамику роста, и с 2019 года увеличился более чем на триллион рублей. Основной объем приходится на продукцию лёгкой и косметической промышленности, полиграфию, товары для ухода за детьми, игры и игрушки. Особо подчеркну, что на растущем рынке также увеличилась доля отечественной продукции, которая составляет около 35%", – отметил Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении.