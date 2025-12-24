Рейтинг@Mail.ru
Мантуров поручил проработать возможности противодействия теневой экономике
24.12.2025
Мантуров поручил проработать возможности противодействия теневой экономике
Мантуров поручил проработать возможности противодействия теневой экономике - РИА Новости, 24.12.2025
Мантуров поручил проработать возможности противодействия теневой экономике
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил дополнительно проанализировать возможности противодействия теневому сектору экономики и предоставить предложения
россия
Мантуров поручил проработать возможности противодействия теневой экономике

Мантуров поручил проанализировать противодействие теневому сектору экономики

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил дополнительно проанализировать возможности противодействия теневому сектору экономики и предоставить предложения в 2026 году, говорится в сообщении правительства РФ в мессенджере MAX.
"Мантуров поручил дополнительно проанализировать возможности для противодействия теневому сектору и предоставить соответствующие предложения в 2026 году", - говорится в сообщении.
Мантуров провел заключительное в 2025 году заседание госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. В мероприятии приняли участие глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, глава Минприроды РФ Александр Козлов, представители МВД России, ФНС, ФТС, ФАС, руководство Роспотребнадзора, Росалкогольтабакконтроля, Россельхознадзора, Роспатента, Росздравнадзора, Росстандарта и других ведомств и организаций.
В рамках заседания обсуждались также меры противодействия незаконному обороту детских товаров.
"В этом сегменте российский рынок показывает устойчивую динамику роста, и с 2019 года увеличился более чем на триллион рублей. Основной объем приходится на продукцию лёгкой и косметической промышленности, полиграфию, товары для ухода за детьми, игры и игрушки. Особо подчеркну, что на растущем рынке также увеличилась доля отечественной продукции, которая составляет около 35%", – отметил Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении.
