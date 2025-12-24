Жителя Магнитогорска будут судить за изнасилование более десяти девочек

ЧЕЛЯБИНСК, 24 дек - РИА Новости. Уголовное дело жителя Магнитогорска Челябинской области, обвиняемого в насильственных сексуальных действиях в отношении 13 девочек, совершенных более 10 лет назад, направлено в суд, сообщило региональное СУСК РФ.
"Следователем Орджоникидзевского межрайонного следственного отдела СУСК России по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины, обвиняемого в совершении 13 преступлений... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), а также пунктами "в", "г" части 2 статьи 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов), уточняется в сообщении.
По данным СУСК, с апреля 2012 года по август 2019 года мужчина в Магнитогорске неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 12 детей от 7 до 13 лет. Пострадавшие обращались в правоохранительные органы, но подозреваемого не установили. По одному из эпизодов потерпевшие запомнили номер автомобиля преступника, однако найти владельца не удалось.
Далее, отмечает следственное управление, в октябре 2024 года в следственные органы поступило заявление о совершении противоправных действий в отношении 13-летней девочки: мужчина вступил с ней в переписку в мессенджере, где используя приёмы психологического давления, совершал действия против половой свободы. Фигурант был установлен по номеру телефона, а в ходе дальнейшей проверки была установлена его причастность к ранее совершенным преступлениям. Позже каждая из 12 потерпевших опознала обвиняемого.