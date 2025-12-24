Рейтинг@Mail.ru
Жителя Магнитогорска будут судить за изнасилование более десяти девочек
11:38 24.12.2025
Жителя Магнитогорска будут судить за изнасилование более десяти девочек
Жителя Магнитогорска будут судить за изнасилование более десяти девочек - РИА Новости, 24.12.2025
Жителя Магнитогорска будут судить за изнасилование более десяти девочек
Уголовное дело жителя Магнитогорска Челябинской области, обвиняемого в насильственных сексуальных действиях в отношении 13 девочек, совершенных более 10 лет... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T11:38:00+03:00
2025-12-24T11:38:00+03:00
происшествия
россия
магнитогорск
челябинская область
россия
магнитогорск
челябинская область
происшествия, россия, магнитогорск, челябинская область
Происшествия, Россия, Магнитогорск, Челябинская область
Жителя Магнитогорска будут судить за изнасилование более десяти девочек

Жителя Магнитогорска будут судить за насилие над 13 девочками

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 24 дек - РИА Новости. Уголовное дело жителя Магнитогорска Челябинской области, обвиняемого в насильственных сексуальных действиях в отношении 13 девочек, совершенных более 10 лет назад, направлено в суд, сообщило региональное СУСК РФ.
"Следователем Орджоникидзевского межрайонного следственного отдела СУСК России по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины, обвиняемого в совершении 13 преступлений... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), а также пунктами "в", "г" части 2 статьи 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов), уточняется в сообщении.
По данным СУСК, с апреля 2012 года по август 2019 года мужчина в Магнитогорске неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 12 детей от 7 до 13 лет. Пострадавшие обращались в правоохранительные органы, но подозреваемого не установили. По одному из эпизодов потерпевшие запомнили номер автомобиля преступника, однако найти владельца не удалось.
Далее, отмечает следственное управление, в октябре 2024 года в следственные органы поступило заявление о совершении противоправных действий в отношении 13-летней девочки: мужчина вступил с ней в переписку в мессенджере, где используя приёмы психологического давления, совершал действия против половой свободы. Фигурант был установлен по номеру телефона, а в ходе дальнейшей проверки была установлена его причастность к ранее совершенным преступлениям. Позже каждая из 12 потерпевших опознала обвиняемого.
ПроисшествияРоссияМагнитогорскЧелябинская область
 
 
