Жителя Магнитогорска будут судить за изнасилование более десяти девочек

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), а также пунктами "в", "г" части 2 статьи 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов), уточняется в сообщении.

Далее, отмечает следственное управление, в октябре 2024 года в следственные органы поступило заявление о совершении противоправных действий в отношении 13-летней девочки: мужчина вступил с ней в переписку в мессенджере, где используя приёмы психологического давления, совершал действия против половой свободы. Фигурант был установлен по номеру телефона, а в ходе дальнейшей проверки была установлена его причастность к ранее совершенным преступлениям. Позже каждая из 12 потерпевших опознала обвиняемого.