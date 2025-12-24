Свежий снег поможет старту горнолыжного сезона на "Розе Хутор"

СОЧИ, 24 дек - РИА Новости. От 15 до 20 сантиметров свежего снега выпало во вторник и среду на курорте "Роза Хутор" в Сочи, похолодание и снегопад, которые прогнозируют в выходные, помогут создать благоприятные условия для открытия горнолыжного сезона, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора "Роза Хутор" по эксплуатации горнолыжного комплекса Сергей Чернов.

"Осадки начались вечером 23 декабря и усилились во второй половине ночи 24 декабря. К окончанию дня 24 декабря в среднем на курорте выпало от 15 до 20 сантиметров снега по разным высотам "Роза Хутор". Одновременно с осадками на курорте началось похолодание. Также с 27 по 29 декабря - очередной период осадков", - сказал Чернов

По его словам, снижение температуры в горах уже позволяет задействовать систему искусственного оснежения на трассах, кроме того, ожидается, что в предстоящие выходные на разных уровнях курорта выпадет от 40 до 70 сантиметров свежего снега.

"Это благоприятные условия для того, чтобы планировать открытие сезона на 29 декабря", - заключил собеседник агентства.