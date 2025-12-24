Рейтинг@Mail.ru
Свежий снег поможет старту горнолыжного сезона на "Розе Хутор" - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:30 24.12.2025 (обновлено: 18:45 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/lyzhi-2064441037.html
Свежий снег поможет старту горнолыжного сезона на "Розе Хутор"
Свежий снег поможет старту горнолыжного сезона на "Розе Хутор" - РИА Новости, 24.12.2025
Свежий снег поможет старту горнолыжного сезона на "Розе Хутор"
От 15 до 20 сантиметров свежего снега выпало во вторник и среду на курорте "Роза Хутор" в Сочи, похолодание и снегопад, которые прогнозируют в выходные, помогут РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T18:30:00+03:00
2025-12-24T18:45:00+03:00
сочи
сергей чернов
роза хутор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151170/24/1511702410_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_4668d8340ca4130313daff85cc425417.jpg
https://ria.ru/20251215/kurorty-2062099711.html
https://ria.ru/20251206/elbrus-2060238682.html
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151170/24/1511702410_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_0ee949b5f7f853268d66ba39e3da3c72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, сергей чернов, роза хутор
Сочи, Сергей Чернов, Роза Хутор
Свежий снег поможет старту горнолыжного сезона на "Розе Хутор"

РИА Новости: на "Розе Хутор" выпало 20 сантиметров снега благодаря похолоданию

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкОтдыхающие на горнолыжном курорте "Роза Хутор"
Отдыхающие на горнолыжном курорте Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Отдыхающие на горнолыжном курорте "Роза Хутор". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СОЧИ, 24 дек - РИА Новости. От 15 до 20 сантиметров свежего снега выпало во вторник и среду на курорте "Роза Хутор" в Сочи, похолодание и снегопад, которые прогнозируют в выходные, помогут создать благоприятные условия для открытия горнолыжного сезона, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора "Роза Хутор" по эксплуатации горнолыжного комплекса Сергей Чернов.
"Осадки начались вечером 23 декабря и усилились во второй половине ночи 24 декабря. К окончанию дня 24 декабря в среднем на курорте выпало от 15 до 20 сантиметров снега по разным высотам "Роза Хутор". Одновременно с осадками на курорте началось похолодание. Также с 27 по 29 декабря - очередной период осадков", - сказал Чернов.
Вид на горнолыжный курорт Соболиная гора в Байкальске - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Названы самые доступные горнолыжные курорты в России
15 декабря, 12:16
По его словам, снижение температуры в горах уже позволяет задействовать систему искусственного оснежения на трассах, кроме того, ожидается, что в предстоящие выходные на разных уровнях курорта выпадет от 40 до 70 сантиметров свежего снега.
"Это благоприятные условия для того, чтобы планировать открытие сезона на 29 декабря", - заключил собеседник агентства.
Старт горнолыжного сезона на курорте "Роза Хутор" перенесли с 19 декабря на 29 декабря из-за аномально теплой погоды в начале зимы. Зимний сезон официально стартовал на "Роза Хутор" с 1 декабря, тогда курорт открылся для пеших прогулок в горах.
Турист на высоте 4400 метров в горах Эльбруса в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
На курорте "Эльбрус" откроют новый горнолыжный сезон
6 декабря, 01:06
 
СочиСергей ЧерновРоза Хутор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала