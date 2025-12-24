https://ria.ru/20251224/lyzhi-2064441037.html
Свежий снег поможет старту горнолыжного сезона на "Розе Хутор"
Свежий снег поможет старту горнолыжного сезона на "Розе Хутор" - РИА Новости, 24.12.2025
Свежий снег поможет старту горнолыжного сезона на "Розе Хутор"
От 15 до 20 сантиметров свежего снега выпало во вторник и среду на курорте "Роза Хутор" в Сочи, похолодание и снегопад, которые прогнозируют в выходные, помогут РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T18:30:00+03:00
2025-12-24T18:30:00+03:00
2025-12-24T18:45:00+03:00
сочи
сергей чернов
роза хутор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151170/24/1511702410_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_4668d8340ca4130313daff85cc425417.jpg
https://ria.ru/20251215/kurorty-2062099711.html
https://ria.ru/20251206/elbrus-2060238682.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151170/24/1511702410_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_0ee949b5f7f853268d66ba39e3da3c72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, сергей чернов, роза хутор
Сочи, Сергей Чернов, Роза Хутор
Свежий снег поможет старту горнолыжного сезона на "Розе Хутор"
РИА Новости: на "Розе Хутор" выпало 20 сантиметров снега благодаря похолоданию
СОЧИ, 24 дек - РИА Новости. От 15 до 20 сантиметров свежего снега выпало во вторник и среду на курорте "Роза Хутор" в Сочи, похолодание и снегопад, которые прогнозируют в выходные, помогут создать благоприятные условия для открытия горнолыжного сезона, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора "Роза Хутор" по эксплуатации горнолыжного комплекса Сергей Чернов.
"Осадки начались вечером 23 декабря и усилились во второй половине ночи 24 декабря. К окончанию дня 24 декабря в среднем на курорте выпало от 15 до 20 сантиметров снега по разным высотам "Роза Хутор". Одновременно с осадками на курорте началось похолодание. Также с 27 по 29 декабря - очередной период осадков", - сказал Чернов
.
По его словам, снижение температуры в горах уже позволяет задействовать систему искусственного оснежения на трассах, кроме того, ожидается, что в предстоящие выходные на разных уровнях курорта выпадет от 40 до 70 сантиметров свежего снега.
"Это благоприятные условия для того, чтобы планировать открытие сезона на 29 декабря", - заключил собеседник агентства.
Старт горнолыжного сезона на курорте "Роза Хутор
" перенесли с 19 декабря на 29 декабря из-за аномально теплой погоды в начале зимы. Зимний сезон официально стартовал на "Роза Хутор" с 1 декабря, тогда курорт открылся для пеших прогулок в горах.