"Роскосмос" заключил контракт на создание лунной электростанции

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. "Роскосмос" заключил с НПО Лавочкина контракт на работы по созданию лунной электростанции, которая должна появиться к 2036 году, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".
"В декабре 2025 года Роскосмос заключил государственный контракт с НПО Лавочкина на выполнение работ до 2036 года по созданию российской лунной электростанции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что создание лунной электростанции планируется к 2036 году. Реализация контракта начинается в 2025 году.
Лунная электростанция понадобится для долговременного энергоснабжения потребителей российской Лунной программы, например, луноходов или обсерватории, а также объектов инфраструктуры Международной научной лунной станции, в том числе объектов зарубежных партнёров.
В работы, прописанные в контракте, входят разработка космических аппаратов, наземно‑экспериментальная отработка, лётные испытания и развёртывание инфраструктуры на Луне.
"Проект — важный шаг к созданию постоянно функционирующей научной лунной станции и переходу от разовых миссий к долгосрочной программе исследований Луны", - подчеркнули в "Роскосмосе".
В проекте, помимо "Роскосмоса", участвуют "Росатом" и Курчатовский институт.