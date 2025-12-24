Рейтинг@Mail.ru
"Роскосмос" заключил контракт на создание лунной электростанции - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:36 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/luna-2064239031.html
"Роскосмос" заключил контракт на создание лунной электростанции
"Роскосмос" заключил контракт на создание лунной электростанции - РИА Новости, 24.12.2025
"Роскосмос" заключил контракт на создание лунной электростанции
"Роскосмос" заключил с НПО Лавочкина контракт на работы по созданию лунной электростанции, которая должна появиться к 2036 году, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T08:36:00+03:00
2025-12-24T08:36:00+03:00
луна
роскосмос
курчатовский институт
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
космос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960506432_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_49e054ae91a18b5eed5725c056e23095.jpg
https://ria.ru/20251223/kosmos-2063990103.html
https://ria.ru/20251219/preduprezhdenie-2063138846.html
луна
космос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960506432_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0945f37bb0ae73fbc0d013cec670ce2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луна, роскосмос, курчатовский институт, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", космос
Луна, Роскосмос, Курчатовский институт, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Космос
"Роскосмос" заключил контракт на создание лунной электростанции

"Роскосмос" заключил с НПО Лавочкина контракт на создание лунной электростанции

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкЛуна
Луна - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Луна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. "Роскосмос" заключил с НПО Лавочкина контракт на работы по созданию лунной электростанции, которая должна появиться к 2036 году, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".
"В декабре 2025 года Роскосмос заключил государственный контракт с НПО Лавочкина на выполнение работ до 2036 года по созданию российской лунной электростанции", - говорится в сообщении.
Ракета Ханбит-Нано - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Запуск частной ракеты "Ханбит-Нано" в космос завершился аномалией
Вчера, 05:24
Отмечается, что создание лунной электростанции планируется к 2036 году. Реализация контракта начинается в 2025 году.
Лунная электростанция понадобится для долговременного энергоснабжения потребителей российской Лунной программы, например, луноходов или обсерватории, а также объектов инфраструктуры Международной научной лунной станции, в том числе объектов зарубежных партнёров.
В работы, прописанные в контракте, входят разработка космических аппаратов, наземно‑экспериментальная отработка, лётные испытания и развёртывание инфраструктуры на Луне.
"Проект — важный шаг к созданию постоянно функционирующей научной лунной станции и переходу от разовых миссий к долгосрочной программе исследований Луны", - подчеркнули в "Роскосмосе".
В проекте, помимо "Роскосмоса", участвуют "Росатом" и Курчатовский институт.
Снимок космического объекта 3I/ATLAS - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Ученые сделали предупреждение человечеству из-за "инопланетного корабля"
19 декабря, 10:56
 
ЛунаРоскосмосКурчатовский институтГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Космос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала