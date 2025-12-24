Лукашенко заслушал доклад о размещении "Орешника"

МИНСК, 24 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заслушал доклад министра обороны Виктора Хренина о размещении в стране и постановке на боевое дежурство новейшего российского ракетного комплекса "Орешник", сообщило со ссылкой на пресс-службу белорусского президента агентство " Президент Белоруссии Александр Лукашенко заслушал доклад министра обороны Виктора Хренина о размещении в стране и постановке на боевое дежурство новейшего российского ракетного комплекса "Орешник", сообщило со ссылкой на пресс-службу белорусского президента агентство " Белта ".

« Александр Лукашенко утром 24 декабря заслушал доклад министра обороны Виктора Хренина о состоянии дел в вооруженных силах. Одна из тем доклада касалась размещения в Беларуси ракетного комплекса "Орешник" и его постановки на боевое дежурство. Речь также шла о развитии дальнейшего военного и военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией", - говорится в сообщении.

После доклада Хренин сообщил журналистам, что глава государства по всем вопросам "был проинформирован детально".

Лукашенко ранее заявил, что ракетный комплекс "Орешник" с 17 декабря находится на территории Белоруссии и заступает на боевое дежурство. Президент отметил, что для размещения уже оборудованы первые позиции.