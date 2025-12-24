https://ria.ru/20251224/lukashenko-2064307952.html
Лукашенко заслушал доклад о размещении "Орешника"
МИНСК, 24 дек - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заслушал доклад министра обороны Виктора Хренина о размещении в стране и постановке на боевое дежурство новейшего российского ракетного комплекса "Орешник", сообщило со ссылкой на пресс-службу белорусского президента агентство "Белта
"Александр Лукашенко
утром 24 декабря заслушал доклад министра обороны Виктора Хренина
о состоянии дел в вооруженных силах. Одна из тем доклада касалась размещения в Беларуси
ракетного комплекса "Орешник" и его постановки на боевое дежурство. Речь также шла о развитии дальнейшего военного и военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией", - говорится в сообщении.
После доклада Хренин сообщил журналистам, что глава государства по всем вопросам "был проинформирован детально".
Лукашенко ранее заявил, что ракетный комплекс "Орешник" с 17 декабря находится на территории Белоруссии и заступает на боевое дежурство. Президент отметил, что для размещения уже оборудованы первые позиции.
Президент Белоруссии в декабре 2024 года попросил российского коллегу Владимира Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе комплекс "Орешник". Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года.