Актера Анатолия Лобоцкого похоронят на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким пройдет в Театре имени Маяковского в Москве 25 декабря, его похоронят на Троекуровском кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Лобоцкий скончался 20 декабря, ему было 66 лет. По словам актрисы Юлии Рутберг, причиной смерти актера стала продолжительная болезнь.
"Прощание пройдет в театре 25 декабря с 9.00 мск. Его похоронят на Троекуровском кладбище ", - сказала собеседница агентства.
Лобоцкий родился в 1959 году. Окончил режиссерский факультет Тамбовского филиала Московского государственного института культуры, затем в 1980-1985 годах учился в ГИТИСе в мастерской Андрея Гончарова. После окончания вуза его приняли в труппу Театра имени Маяковского, где он стал ведущим актером. В числе его работ на сцене "Маяковки" - "Плоды просвещения", "Жертва века", "Дети Ванюшина", "Завтра была война", "Театр времен Нерона и Сенеки", "Забавы Дон Жуана", "Кант", "Господин Пунтила и его слуга Матти", "Таланты и поклонники", "Чума на оба ваши дома!", "Синтезатор любви" и другие.
Также Лобоцкий активно снимался в кино. Одна из самых ярких ролей - Андрэ в мелодраме Владимира Меньшова "Зависть богов". За время своей творческой карьеры актер подарил зрителям более 60 ролей.
В 1998 году удостоен звания "Заслуженный артист РФ", в 2013 году стал народным артистом России. Кроме того, в 2019 году Лобоцкому был присвоен орден Дружбы.
