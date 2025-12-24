Актера Анатолия Лобоцкого похоронят на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким пройдет в Театре имени Маяковского в Москве 25 декабря, его похоронят на Троекуровском кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.