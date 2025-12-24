В Ливии заявили, что заседающее в Триполи ПНЕ препятствует выборам

БЕНГАЗИ (Ливия), 24 дек - РИА Новости. Заседающее в Триполи Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии препятствует проведению всеобщих выборов в стране, заявил РИА Новости глава МИД заседающего в Бенгази правительства Абд аль-Хади аль-Хувейдж.

"Правительство в Триполи хочет оставаться у власти", - сказал аль-Хувейдж, отметив, что полномочия ПНЕ давно истекли.