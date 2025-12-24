Рейтинг@Mail.ru
В Ливии заявили, что заседающее в Триполи ПНЕ препятствует выборам - РИА Новости, 24.12.2025
07:48 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/liviya-2064235099.html
В Ливии заявили, что заседающее в Триполи ПНЕ препятствует выборам
В Ливии заявили, что заседающее в Триполи ПНЕ препятствует выборам - РИА Новости, 24.12.2025
В Ливии заявили, что заседающее в Триполи ПНЕ препятствует выборам
Заседающее в Триполи Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии препятствует проведению всеобщих выборов в стране, заявил РИА Новости глава МИД... РИА Новости, 24.12.2025
в мире
триполи
ливия
бенгази
муаммар каддафи
халифа хафтар
оон
триполи
ливия
бенгази
в мире, триполи, ливия, бенгази, муаммар каддафи, халифа хафтар, оон
В мире, Триполи, Ливия, Бенгази, Муаммар Каддафи, Халифа Хафтар, ООН
В Ливии заявили, что заседающее в Триполи ПНЕ препятствует выборам

РИА Новости: ПНЕ в Триполи обвинили в воспрепятствовании проведению выборов

© Фото : DennixoГород Бенгази, Ливия
Город Бенгази, Ливия - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото : Dennixo
Город Бенгази, Ливия. Архивное фото
БЕНГАЗИ (Ливия), 24 дек - РИА Новости. Заседающее в Триполи Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии препятствует проведению всеобщих выборов в стране, заявил РИА Новости глава МИД заседающего в Бенгази правительства Абд аль-Хади аль-Хувейдж.
"Одним из главных препятствий является правительство в Триполи, которое заявляет, что выборы состоятся после принятия конституции", - сказал аль-Хувейдж.
Он подчеркнул, что Ливия должна сначала избрать президента и новый парламент, которые уже в свою очередь смогут заняться новой конституцией, национальным примирением и обновлением законов.
"Правительство в Триполи хочет оставаться у власти", - сказал аль-Хувейдж, отметив, что полномочия ПНЕ давно истекли.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между руководством в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
В Ливии действуют два правительства, не признающие друг друга. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палатой представителей страны - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.
В миреТриполиЛивияБенгазиМуаммар КаддафиХалифа ХафтарООН
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
