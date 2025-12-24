В Ливии заявили, что миссия ООН не работает над решением кризиса

БЕНГАЗИ (Ливия), 24 дек - РИА Новости. Миссия ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) не работает над решением кризиса в стране, заявил РИА Новости глава МИД заседающего на востоке Ливии правительства Абд аль-Хади аль-Хувейдж.