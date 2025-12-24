В Ливии заявили, что миссия ООН не работает над решением кризиса

БЕНГАЗИ (Ливия), 24 дек - РИА Новости. Миссия ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) не работает над решением кризиса в стране, заявил РИА Новости глава МИД заседающего на востоке Ливии правительства Абд аль-Хади аль-Хувейдж.
"Мы надеемся, что миссия ООН действительно будет сближать точки зрения, однако, к сожалению, миссия не выполняет возложенную на нее роль. Ее задача - быть беспрестанным посредником, собирающим различные стороны и стремящимся к сближению позиций, однако, к сожалению, она управляет кризисом вместо того, чтобы работать над решением", - сказал аль-Хувейдж.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между руководством в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
В Ливии действуют два правительства, не признающие друг друга. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палатой представителей страны - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.
