Рейтинг@Mail.ru
КГБ Белоруссии заявил о возможном проведении в Литве досрочных выборов - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:01 24.12.2025 (обновлено: 14:02 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/litva-2064336990.html
КГБ Белоруссии заявил о возможном проведении в Литве досрочных выборов
КГБ Белоруссии заявил о возможном проведении в Литве досрочных выборов - РИА Новости, 24.12.2025
КГБ Белоруссии заявил о возможном проведении в Литве досрочных выборов
Элиты Литвы приняли решение провести в стране операцию "Преемник", в рамках которой пройдут досрочные выборы президента прибалтийской республики, сообщил... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T14:01:00+03:00
2025-12-24T14:02:00+03:00
в мире
литва
белоруссия
вильнюс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149868/82/1498688272_0:219:4200:2582_1920x0_80_0_0_e781dddd6d18f31b78e0f1cd37d2fc2b.jpg
https://ria.ru/20251222/ukraina-2063803651.html
литва
белоруссия
вильнюс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149868/82/1498688272_234:0:3967:2800_1920x0_80_0_0_5a98627ee2ed0bdf0077fbde03f82d7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, литва, белоруссия, вильнюс
В мире, Литва, Белоруссия, Вильнюс
КГБ Белоруссии заявил о возможном проведении в Литве досрочных выборов

КГБ Белоруссии заявил о проведении в Литве досрочных президентских выборов

© Fotolia / proslgnВид на город Вильнюс, Литва
Вид на город Вильнюс, Литва - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Fotolia / proslgn
Вид на город Вильнюс, Литва. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 24 дек - РИА Новости. Элиты Литвы приняли решение провести в стране операцию "Преемник", в рамках которой пройдут досрочные выборы президента прибалтийской республики, сообщил председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель, говоря о нагнетании Вильнюсом ситуации вокруг обстановки на белорусско-литовской границе.
"Ситуация (с якобы запуском с белорусской территории в Литву используемых контрабандистами метеозондов – ред.) накладывается на планы очень узкого круга лиц политического истеблишмента в Литве осуществить, как мы ее называем, операцию "Преемник". Все-таки, по нашим данным, принято решение с учетом ожидаемого ухудшения экономической обстановки в Литве провести досрочные президентские выборы", - передает слова Тертеля агентство Белта.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В Литве придумали способ спонсировать ВСУ с помощью Белоруссии
22 декабря, 12:21
 
В миреЛитваБелоруссияВильнюс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала