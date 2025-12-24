Современная информационная индустрия переформатировала не только жизнь глобального обывателя — изменился даже ход ведения вооруженных конфликтов. Еще пару десятилетий назад любая крупная операция, так или иначе связанная с войной, была бы рассекречена через полвека, а сейчас западные игроки наперегонки сливают критически важные данные. Представитель Еврокомиссии Олоф Джилл на брифинге в Брюсселе с безграничной гордостью сообщил, что Литва завершила передачу Украине "целой тепловой электростанции", что позволило обеспечить электроснабжением миллион украинцев.

Любой взрослый человек осознает физические габариты подобного объекта, поэтому новость сразу же стала вирусной. Однако даже при поверхностном погружении в подробности наружу вылезает ворох нестыковок.

Из опубликованного заявления, которое также подтвердили польские источники, известно, что из Литвы Польшу и далее транзитом на Украину выполнено 149 поставок различного оборудования для ремонта электростанций суммарной массой 2,4 тысячи тонн. За 11 месяцев, на которые растянулась данная операция, украинскому Минэнерго , помимо прочего, передали 40 негабаритных грузов — например, промышленные трансформаторы массой до 172 тонн каждый. Также в перечнях поставленного оборудования упоминаются генераторы, статоры и прочие объекты электрохозяйства.

Координацию логистики взяло на себя правительственное агентство стратегических резервов Польши, работавшее с представителями Литвы в рамках так называемого механизма гражданской защиты Евросоюза (UCPM). Финансирование обеспечивалось Еврокомиссией , выделившей 1,2 миллиарда евро, 200 миллионов из которых вложил Европейский инвестиционный банк

Это была не первая подобная акция. Всего с момента начала активного "выноса" украинских генерирующих мощностей страны еврозоны подарили Киеву около девяти с половиной тысяч генераторов и более семи тысяч трансформаторов. Вся эта коллективная помощь, как утверждает западная пропаганда, помогла провести широко разрекламированную децентрализацию украинской энергосистемы, а конкретно последняя поставка из Литвы обеспечила электричеством около миллиона украинцев.

Ну а теперь к деталям, которые ловко замаскировали за победными реляциями.

Когда речь идет о тысячах переданных на Украину генераторах и трансформаторах, нужно понимать, что в основной своей массе это агрегаты средней и малой мощности. Использовать их можно, скажем, для обеспечения питания отдельного района небольшого города, поселка или дачного кооператива. Действительно, крупные промышленные агрегаты — товар штучный, габаритный, сложный в плане не только транспортировки, но и монтажа на месте с последующей настройкой и включением в сеть. Потому в целом упомянутые поставки позволяли украинским энергетикам латать постоянно возникающие пробои единой энергосистемы, но общее производство электроэнергии в последние полгода планомерно падает. Об этом косвенно свидетельствуют и полное прекращение экспорта электричества с Украины, и все возрастающие перетоки из Венгрии Румынии и Польши, а также все более обширные графики отключения электричества для населения. В региональных украинских СМИ пишут, что питание может подаваться по восемь-десять (в отдельных областях — по пять-шесть) часов в сутки, а сами веерные графики соблюдаются условно и постоянно плавают.

Поэтому передавать Украине комплект котлового конструктора из раздела "сделай сам" не имело никакого смысла, так как образно требовался не костыль, а набор пластырей. Да Литва и не смогла бы передать целую электростанцию.

Это понятно при первом же взгляде на национальный энергобаланс и литовскую энергосистему, что вымирает быстрее населения.

По данным Eurostat, актуализированным на апрель текущего года, общая установленная мощность литовских электростанций составляет всего 5,5 гигаватта. Для понимания: одна Запорожская АЭС имеет электрическую мощность на 500 мегаватт больше. В указанные пять с половиной гигаватт входят 2,2 гигаватта тепловой генерации (в абсолютном большинстве на базе нефти), 877 мегаватт обеспечивают две гидроэлектростанции, еще 2,4 гигаватта в складчину выдают ветровые и солнечные станции.

Наиболее наглядны здесь показатели производства. Пиковая историческая выработка электроэнергии в Литве случилась в 1990 году, когда в строю еще была Игналинская АЭС с ее двумя сверхмощными реакторами РБМК-1500. В том году литовские энергетики достигли отметки в 28,4 миллиарда киловатт-часов, после чего производственные показатели поехали вниз. За весь 2023-й (последние верифицированные данные) все электростанции Литвы сподобились выдать в сеть всего лишь 4,8 миллиарда киловатт-часов, а разрыв с потреблением Вильнюс закрыл оптовыми закупками за рубежом в размере 9,4 миллиарда киловатт-часов, то есть почти вдвое больше. Главными поставщиками стали Швеция и Польша, которые, по данным Всемирного банка , заработали на литовцах чуть менее миллиарда долларов.

Не лишним будет упомянуть и то, что в начале текущего года Литва вместе со своими соседками торжественно отключилась от доставшегося в наследство от СССР энергокольца БРЭЛЛ, синхронизировавшись с сетью Nordic/ EU , куда входят государства Скандинавии. В результате этого цены на электроэнергию на европейской энергетической бирже Nord Pool, где отныне торговались все свободные объемы для литовских потребителей, взмыли с 120 до 500 евро за мегаватт-час. Объективности ради надо отметить, что впоследствии благодаря корректировке перетоков цены несколько отыграли вниз, но тем не менее цена за мегаватт-час для литовских компаний не опускается ниже 200 евро.

С учетом всего вышеизложенного в реальности, скорее всего, произошло следующее.

Все страны Прибалтики (особенно Эстония — наиболее энерговооруженная из трех "прибалтийских вымиратов") собрали в Литве остатки советского наследия в виде заводских генераторов, статоров и прочего крупного оборудования. Можно предположить, что была произведена оценка рисков аварийности оставшейся в строю инфраструктуры каждого из государств и было принято решение о передаче агрегатов и ремкомплектов Украине в расчете, что ничего из оставшегося не сломается. А если и сломается, то всегда можно взять в Брюсселе пару сотен миллионов евро и купить электричество у скандинавов. Война с Россией — дело накладное, тут понимать надо.