Умерла основательница РЕН ТВ

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Основатель телеканала РЕН ТВ, член Академии российского телевидения Ирена Лесневская умерла в возрасте 83 лет, сообщила генеральный директор "VK Видео" Марианна Максимовская.

"Ушла Ирена Стефановна Лесневская. Человек, чьим именем назван канал РЕН, который она когда-то создала. Ирене Стефановне очень многим обязана я лично и мои коллеги по "Неделе". И все российское телевидение, для которого она так много сделала в своей жизни. Светлая память великой женщине", — написала она на странице в Facebook*.

Лесневская родилась 30 мая 1942 года.

В 1980-е она работала над знаменитой программой "Кинопанорама", а в 1991 году, после расформирования ЦТ СССР , вместе с сыном Дмитрием создала независимую производящую телекомпанию REN TV, став ее генеральным директором и президентом. С 1994-го по 1997 год Лесневская возглавляла Ассоциацию независимых телепроизводителей, которая объединила телекомпании ВИD, АТВ, REN TV и "Класс!".

В 1997 году Ирена и Дмитрий Лесневские учредили телеканал REN-TV-НВС (с 2006 года — REN-TV, с 2010-го — РЕН ТВ), первый эфир которого состоялся 1 января 1997 года. Лесневская заняла пост президента телеканала, на котором оставалась до 2005 года. В 2005-м она стала президентом холдинга REN Media Group.

С 2007-го по 2013 год была издателем, а до 2009-го — главным редактором журнала New Times, выпускавшегося REN Media Group.