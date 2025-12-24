https://ria.ru/20251224/lavrov-2064253554.html
Глава МИД Сирии встретился с Путиным
Глава МИД Сирии встретился с Путиным - РИА Новости, 24.12.2025
Глава МИД Сирии встретился с Путиным
Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани встретился в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, и сирийская сторона выразила желание к углублению связей, рассказал... РИА Новости, 24.12.2025
Глава МИД Сирии встретился с Путиным
Лавров подтвердил, что накануне глава МИД Сирии провел встречу с Путиным