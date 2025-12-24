Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Сирии встретился с Путиным
10:09 24.12.2025 (обновлено: 10:59 24.12.2025)
Глава МИД Сирии встретился с Путиным
Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани встретился в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, и сирийская сторона выразила желание к углублению связей, рассказал... РИА Новости, 24.12.2025
Глава МИД Сирии встретился с Путиным

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани встретился в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, и сирийская сторона выразила желание к углублению связей, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Знаю, что вчера у вас состоялся очень хороший разговор с президентом Путиным, в ходе которого обсуждались двусторонние вопросы, ситуация в регионе... Знаю, что вы, господин министр, выразили на вчерашней встрече удовлетворение нашим взаимодействием на международных площадках и пожелание это взаимодействие углублять", - сказал он на встрече с сирийским коллегой.
Упомянув пожелание сирийского министра, Лавров отметил, что переговоры с ним в среду дают хорошую возможность подробно рассмотреть этот вопрос и наметить пути выполнения этой задачи.
Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 24 декабря 2025
Дамаск и Москва входят в новый этап, заявил глава МИД Сирии
Заголовок открываемого материала