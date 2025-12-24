Рейтинг@Mail.ru
Правительство установило квоту на вывоз зерновых из России за пределы ЕАЭС - РИА Новости, 24.12.2025
09:41 24.12.2025 (обновлено: 09:44 24.12.2025)
Правительство установило квоту на вывоз зерновых из России за пределы ЕАЭС
Правительство установило квоту на вывоз зерновых из России за пределы ЕАЭС - РИА Новости, 24.12.2025
Правительство установило квоту на вывоз зерновых из России за пределы ЕАЭС
Правительство РФ установило квоту на вывоз пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы из России за пределы Евразийского экономического союза в размере 20 миллионов... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T09:41:00+03:00
2025-12-24T09:44:00+03:00
экономика
евразийский экономический союз
россия
экономика, евразийский экономический союз, россия
Экономика, Евразийский экономический союз, Россия
Правительство установило квоту на вывоз зерновых из России за пределы ЕАЭС

Правительство установило квоту в 20 млн тонн на вывоз зерновых за пределы ЕАЭС

Колосья пшеницы на фоне закатного солнца
Колосья пшеницы на фоне закатного солнца - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Колосья пшеницы на фоне закатного солнца. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Правительство РФ установило квоту на вывоз пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы из России за пределы Евразийского экономического союза в размере 20 миллионов тонн в первой половине 2026 года, она будет действовать с 15 февраля по 30 июня, сообщила пресс-служба кабмина.
"Объем тарифной квоты на вывоз пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы из России за пределы Евразийского экономического союза в совокупном объеме составит 20 миллионов тонн. Объем квоты на вывоз ржи – 0 тонн. Постановление об этом подписано. Квоты будут действовать с 15 февраля по 30 июня 2026 года", - говорится в сообщении.
Зерно - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Патрушев рассказал об урожае зерна по итогам 2025 года
Вчера, 02:01
В пресс-службе подчеркнули, что решение принято с учетом прогнозных показателей производства и потребления зерновых культур на российском рынке.
При этом тарифные квоты не распространяются на вывоз зерна для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства.
Механизм квотирования экспорта зерновых был запущен правительством в 2021 году. В рамках квоты экспорт зерна облагается по плавающей ставке, зависящей от ценовой конъюнктуры.
Уборка урожая зерновых культур - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Россия экспортирует зерновых на уровне 55 миллионов тонн, заявил Патрушев
Вчера, 02:04
 
ЭкономикаЕвразийский экономический союзРоссия
 
 
