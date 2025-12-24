Правительство установило квоту на вывоз зерновых из России за пределы ЕАЭС

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Правительство РФ установило квоту на вывоз пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы из России за пределы Евразийского экономического союза в размере 20 миллионов тонн в первой половине 2026 года, она будет действовать с 15 февраля по 30 июня, Правительство РФ установило квоту на вывоз пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы из России за пределы Евразийского экономического союза в размере 20 миллионов тонн в первой половине 2026 года, она будет действовать с 15 февраля по 30 июня, сообщила пресс-служба кабмина.

"Объем тарифной квоты на вывоз пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы из России за пределы Евразийского экономического союза в совокупном объеме составит 20 миллионов тонн. Объем квоты на вывоз ржи – 0 тонн. Постановление об этом подписано. Квоты будут действовать с 15 февраля по 30 июня 2026 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что решение принято с учетом прогнозных показателей производства и потребления зерновых культур на российском рынке.

При этом тарифные квоты не распространяются на вывоз зерна для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства.