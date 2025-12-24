В Курганской области осужденный планировал побег с захватом заложника

По данным УФСБ, отбывающий наказание за совершение тяжкого преступления осужденный планировал захватить в заложники сотрудника УФСИН, чтобы, удерживая его, выдвинуть свои требования. В сообщении отмечается, что фигурант изучил распорядок работы сотрудников и их расстановку, а в камере штрафного изолятора, куда его отправили за нарушение, он спрятал заточку. УФСБ уточняет, что в разговорах с сокамерниками осужденный выражал поддержку действующих международных террористических организаций и оправдывал теракты, а также агитировал заключенных к вооруженному нападению на сотрудников регионального УФСИН.