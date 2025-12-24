Рейтинг@Mail.ru
В Курганской области осужденный планировал побег с захватом заложника - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/kurgan-2064396957.html
В Курганской области осужденный планировал побег с захватом заложника
В Курганской области осужденный планировал побег с захватом заложника - РИА Новости, 24.12.2025
В Курганской области осужденный планировал побег с захватом заложника
Отбывающий наказание в колонии Курганской области осужденный хотел сбежать, взяв в заложники сотрудника регионального управления Федеральной службы исполнения... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T16:15:00+03:00
2025-12-24T16:15:00+03:00
происшествия
россия
курганская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793412582_0:46:1394:830_1920x0_80_0_0_8f718e56d81d1c56ddd61727edd1f926.jpg
https://ria.ru/20251219/terakt-2063080645.html
россия
курганская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793412582_114:0:1281:875_1920x0_80_0_0_18fbb02e6526545830153b0c29e6324e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, курганская область
Происшествия, Россия, Курганская область
В Курганской области осужденный планировал побег с захватом заложника

В Курганской области на заключенного завели дело за планирование побега

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЧЕЛЯБИНСК, 24 дек - РИА Новости. Отбывающий наказание в колонии Курганской области осужденный хотел сбежать, взяв в заложники сотрудника регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН), но его планы нарушили сотрудники УФСБ и УФСИН, возбуждены уголовные дела, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.
По данным УФСБ, отбывающий наказание за совершение тяжкого преступления осужденный планировал захватить в заложники сотрудника УФСИН, чтобы, удерживая его, выдвинуть свои требования. В сообщении отмечается, что фигурант изучил распорядок работы сотрудников и их расстановку, а в камере штрафного изолятора, куда его отправили за нарушение, он спрятал заточку. УФСБ уточняет, что в разговорах с сокамерниками осужденный выражал поддержку действующих международных террористических организаций и оправдывал теракты, а также агитировал заключенных к вооруженному нападению на сотрудников регионального УФСИН.
"Преступные действия пресекли сотрудники УФСБ и УФСИН, в отношении заключенного возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 30, пункту "г" части 2 статьи 206 (приготовление к захвату лица в качестве заложника с применением предметов, используемых в качестве оружия), части 1 статьи 30, части 3 статьи 313 (приготовление к побегу из-под стражи с применением предметов, используемых в качестве оружия), части 1 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, сейчас идут следственные действия, по завершении расследования уголовные дела будут направлены в Центральный окружной военный суд Екатеринбурга.
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Сторонники ИГ* планировали устроить теракт в колонии Ростовской области
19 декабря, 01:51
 
ПроисшествияРоссияКурганская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала