В Курганской области осужденный планировал побег с захватом заложника

В Курганской области на заключенного завели дело за планирование побега
ЧЕЛЯБИНСК, 24 дек - РИА Новости. Отбывающий наказание в колонии Курганской области осужденный хотел сбежать, взяв в заложники сотрудника регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН), но его планы нарушили сотрудники УФСБ и УФСИН, возбуждены уголовные дела, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.
По данным УФСБ, отбывающий наказание за совершение тяжкого преступления осужденный планировал захватить в заложники сотрудника УФСИН, чтобы, удерживая его, выдвинуть свои требования. В сообщении отмечается, что фигурант изучил распорядок работы сотрудников и их расстановку, а в камере штрафного изолятора, куда его отправили за нарушение, он спрятал заточку. УФСБ уточняет, что в разговорах с сокамерниками осужденный выражал поддержку действующих международных террористических организаций и оправдывал теракты, а также агитировал заключенных к вооруженному нападению на сотрудников регионального УФСИН.
"Преступные действия пресекли сотрудники УФСБ и УФСИН, в отношении заключенного возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 30, пункту "г" части 2 статьи 206 (приготовление к захвату лица в качестве заложника с применением предметов, используемых в качестве оружия), части 1 статьи 30, части 3 статьи 313 (приготовление к побегу из-под стражи с применением предметов, используемых в качестве оружия), части 1 статьи 205.2 УК РФ
(публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, сейчас идут следственные действия, по завершении расследования уголовные дела будут направлены в Центральный окружной военный суд Екатеринбурга
.