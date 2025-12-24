https://ria.ru/20251224/kultura-2064217496.html
Потомок Чайковского рассказал о важности культурной дипломатии
Потомок Чайковского рассказал о важности культурной дипломатии
Исполнение в Белом доме музыки из балета Петра Чайковского "Щелкунчик" говорит о важности культурной дипломатии, заявил в интервью РИА Новости потомок... РИА Новости, 24.12.2025
Потомок Чайковского рассказал о важности культурной дипломатии
ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Исполнение в Белом доме музыки из балета Петра Чайковского "Щелкунчик" говорит о важности культурной дипломатии, заявил в интервью РИА Новости потомок композитора Денис фон Мекк.
"Это прекрасный пример того, как культура связывает разные общества, даже если руководства стран находятся в непростых отношениях", - сказал фон Мекк, который приходится Чайковскому
прапраправнучатым племянником.
В начале декабря в социальных сетях появились видео гостей Белого дома, на которых видно, как оркестр исполняет для посетителей музыку из балета Чайковского.
Фон Мекк подчеркнул, что даже в столь сложные времена культурная дипломатия остается тем самым мостом, который помогает объединять людей разных стран и континентов.
"Классическая музыка, история культуры, живопись - это более фундаментальные вещи, которые имеют более прочную основу, нежели сиюминутные различия во взглядах", - отметил он.
По словам потомка Чайковского, культурная дипломатия является одним из приоритетных направлений в нынешних непростых международных условиях.