Потомок Чайковского рассказал о важности культурной дипломатии

ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Исполнение в Белом доме музыки из балета Петра Чайковского "Щелкунчик" говорит о важности культурной дипломатии, заявил в интервью РИА Новости потомок композитора Денис фон Мекк.

"Это прекрасный пример того, как культура связывает разные общества, даже если руководства стран находятся в непростых отношениях", - сказал фон Мекк, который приходится Чайковскому прапраправнучатым племянником.

В начале декабря в социальных сетях появились видео гостей Белого дома, на которых видно, как оркестр исполняет для посетителей музыку из балета Чайковского.

Фон Мекк подчеркнул, что даже в столь сложные времена культурная дипломатия остается тем самым мостом, который помогает объединять людей разных стран и континентов.

"Классическая музыка, история культуры, живопись - это более фундаментальные вещи, которые имеют более прочную основу, нежели сиюминутные различия во взглядах", - отметил он.