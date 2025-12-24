Рейтинг@Mail.ru
Потомок Чайковского рассказал о важности культурной дипломатии - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
03:13 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/kultura-2064217496.html
Потомок Чайковского рассказал о важности культурной дипломатии
Потомок Чайковского рассказал о важности культурной дипломатии - РИА Новости, 24.12.2025
Потомок Чайковского рассказал о важности культурной дипломатии
Исполнение в Белом доме музыки из балета Петра Чайковского "Щелкунчик" говорит о важности культурной дипломатии, заявил в интервью РИА Новости потомок... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T03:13:00+03:00
2025-12-24T03:13:00+03:00
культура
петр чайковский
культура
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148653/32/1486533294_0:619:5640:3792_1920x0_80_0_0_fbecf133b782fc6784b36f040b7e8742.jpg
https://ria.ru/20251216/kultura-2062275084.html
https://ria.ru/20251221/alyaska-2063604217.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148653/32/1486533294_375:0:5474:3824_1920x0_80_0_0_aab23395f4ebc2dd5d087ff99dfcfa27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петр чайковский, культура, россия, сша
Культура, Петр Чайковский, Культура, Россия, США
Потомок Чайковского рассказал о важности культурной дипломатии

РИА Новости: Фон Мекк назвал "Щелкунчика" в Белом доме культурной дипломатией

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Исполнение в Белом доме музыки из балета Петра Чайковского "Щелкунчик" говорит о важности культурной дипломатии, заявил в интервью РИА Новости потомок композитора Денис фон Мекк.
"Это прекрасный пример того, как культура связывает разные общества, даже если руководства стран находятся в непростых отношениях", - сказал фон Мекк, который приходится Чайковскому прапраправнучатым племянником.
Участники митинга за сохранение памятника поэту Александру Пушкину на Ратушной площади в Риге - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Потомок Чайковского высказался о попытках отменить русскую культуру
16 декабря, 05:11
В начале декабря в социальных сетях появились видео гостей Белого дома, на которых видно, как оркестр исполняет для посетителей музыку из балета Чайковского.
Фон Мекк подчеркнул, что даже в столь сложные времена культурная дипломатия остается тем самым мостом, который помогает объединять людей разных стран и континентов.
"Классическая музыка, история культуры, живопись - это более фундаментальные вещи, которые имеют более прочную основу, нежели сиюминутные различия во взглядах", - отметил он.
По словам потомка Чайковского, культурная дипломатия является одним из приоритетных направлений в нынешних непростых международных условиях.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на Аляске - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Потомок Чайковского рассказал, о чем думал во время встречи Путина и Трампа
21 декабря, 08:33
 
КультураПетр ЧайковскийКультураРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала