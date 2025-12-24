https://ria.ru/20251224/krym-2064298703.html
Предложенный Киевом проект плана не признает Крым российским, пишут СМИ
Предложенный Киевом проект плана не признает Крым российским, пишут СМИ - РИА Новости, 24.12.2025
Предложенный Киевом проект плана не признает Крым российским, пишут СМИ
Публикуемый украинскими СМИ проект плана по урегулированию, предложенный Киевом, не содержит положений о признании Крыма и Донбасса российскими. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T11:46:00+03:00
2025-12-24T11:46:00+03:00
2025-12-24T12:12:00+03:00
республика крым
донбасс
россия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052179403_0:83:1817:1105_1920x0_80_0_0_908382c4a89f7a4574b4b6378aff97a7.jpg
https://ria.ru/20251224/referendum-2064294125.html
республика крым
донбасс
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052179403_0:0:1598:1198_1920x0_80_0_0_99ebddaf8c052e70b479caf3b81fdefc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, донбасс, россия, сергей лавров
Республика Крым, Донбасс, Россия, Сергей Лавров
Предложенный Киевом проект плана не признает Крым российским, пишут СМИ
Проект мирного плана не включает признание Крыма и Донбасса российскими