Предложенный Киевом проект плана не признает Крым российским, пишут СМИ - РИА Новости, 24.12.2025
11:46 24.12.2025 (обновлено: 12:12 24.12.2025)
Предложенный Киевом проект плана не признает Крым российским, пишут СМИ
Публикуемый украинскими СМИ проект плана по урегулированию, предложенный Киевом, не содержит положений о признании Крыма и Донбасса российскими.
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Публикуемый украинскими СМИ проект плана по урегулированию, предложенный Киевом, не содержит положений о признании Крыма и Донбасса российскими.
Согласно опубликованным телеканалом ТСН 20 пунктам проекта, в нем не содержится упоминания о признании Крыма и Донбасса российскими.
Раннее глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о территориальной проблеме украинского конфликта, заявил, что в соответствии с конституцией РФ Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемыми частями, субъектами России.
Киев согласится на СЭЗ в Донбассе только путем референдума, пишут СМИ
