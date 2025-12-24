Рейтинг@Mail.ru
08:32 24.12.2025
Многие национализированные активы продали инвесторам, заявил Константинов
республика крым
россия
украина
владимир константинов
сергей аксенов (политик)
владимир зеленский
оон
республика крым, россия, украина, владимир константинов, сергей аксенов (политик), владимир зеленский, оон
Республика Крым, Россия, Украина, Владимир Константинов, Сергей Аксенов (политик), Владимир Зеленский, ООН
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Многие крупные активы украинских олигархов и политиков, национализированные в Крыму, проданы российским инвесторам, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Большинство крупных объектов, принадлежавших тем, кто воюет против нас, уже обращены в собственность Крыма, многие — проданы новым, российским инвесторам", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
Отдыхающие на набережной в Ялте
Крым направил средства от национализации на строительство социнфраструктуры
13 ноября, 15:04
Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что средства от продажи имущества пойдут в том числе на нужды участников специальной военной операции и строительство социальных объектов. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов среди прочего попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Вид на Ялту
Под национализацию в Крыму попали активы около 500 физических и юрлиц
08:29
 
Республика КрымРоссияУкраинаВладимир КонстантиновСергей Аксенов (политик)Владимир ЗеленскийООН
 
 
