Многие национализированные активы продали инвесторам, заявил Константинов

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Многие крупные активы украинских олигархов и политиков, национализированные в Крыму, проданы российским инвесторам, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Большинство крупных объектов, принадлежавших тем, кто воюет против нас, уже обращены в собственность Крыма, многие — проданы новым, российским инвесторам", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что средства от продажи имущества пойдут в том числе на нужды участников специальной военной операции и строительство социальных объектов. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов среди прочего попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".