Рейтинг@Mail.ru
Под национализацию в Крыму попали активы около 500 физических и юрлиц - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:29 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/krym-2064238603.html
Под национализацию в Крыму попали активы около 500 физических и юрлиц
Под национализацию в Крыму попали активы около 500 физических и юрлиц - РИА Новости, 24.12.2025
Под национализацию в Крыму попали активы около 500 физических и юрлиц
Активы порядка 500 физических и юридических лиц, враждебно настроенных по отношению к России, попали под национализацию в Крыму за последние годы, сообщил глава РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T08:29:00+03:00
2025-12-24T08:29:00+03:00
республика крым
россия
украина
владимир константинов
сергей аксенов (политик)
владимир зеленский
оон
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896671362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e4957692e9b5bedefb61b4015de13f0.jpg
https://ria.ru/20251113/krym-2054771494.html
https://ria.ru/20250620/rost-2024381807.html
республика крым
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896671362_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b5d81c37143c8d8d707f2613839d227e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, россия, украина, владимир константинов, сергей аксенов (политик), владимир зеленский, оон, экономика
Республика Крым, Россия, Украина, Владимир Константинов, Сергей Аксенов (политик), Владимир Зеленский, ООН, Экономика
Под национализацию в Крыму попали активы около 500 физических и юрлиц

Под национализацию в Крыму попали активы 500 физических и юрлиц, враждебных к РФ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Вид на Ялту. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Активы порядка 500 физических и юридических лиц, враждебно настроенных по отношению к России, попали под национализацию в Крыму за последние годы, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"За последние годы в рамках работы по национализации имущества врагов Крыма и России в собственность республики перешло имущество порядка 500 физических и юридических лиц, включающее свыше 5600 объектов, в том числе — имущество предприятий, земельные участки, дома и прочее", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
Отдыхающие на набережной в Ялте - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Крым направил средства от национализации на строительство социнфраструктуры
13 ноября, 15:04
По его словам, главная цель национализации — установление справедливости, чтобы не дать зарабатывать в республике тем, кто поддерживает киевский нацистский режим.
"При этом мы наблюдаем положительный экономический эффект от этих действий", - подчеркнул глава парламента.
Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что средства от продажи имущества пойдут в том числе на нужды участников специальной военной операции и строительство социальных объектов. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов среди прочего попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Путин рассказал о влиянии национализации на рост российской экономики
20 июня, 19:27
 
Республика КрымРоссияУкраинаВладимир КонстантиновСергей Аксенов (политик)Владимир ЗеленскийООНЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала