Обвиняемый в убийстве матери рос в благополучной семье, заявила соседка

"Отец очень любит семью и детей. Мать не работала, занималась воспитанием троих детей. Они часто ездили отдыхать вместе... В квартире у них все благополучно. Благополучная семья, повышения голоса никогда не слышала. Очень светская, ухоженная семья... У младшего сына недавно был день рождения, они отмечали, на аттракционах вместе катались. Мальчик (пострадавший - ред.) занимается футболом, улыбчивый ребёнок... Старший сын на моих глазах вырос: когда был маленьким и подростком, родители всегда уделяли ему внимание. Тихий был, спокойный", - рассказала собеседница агентства.