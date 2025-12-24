https://ria.ru/20251224/kriminal-2064473515.html
Обвиняемый в убийстве матери рос в благополучной семье, заявила соседка
Обвиняемый в убийстве матери рос в благополучной семье, заявила соседка - РИА Новости, 24.12.2025
Обвиняемый в убийстве матери рос в благополучной семье, заявила соседка
Подросток, который подозревается в убийстве матери и покушении на убийство брата в Сочи, рос в благополучной семье, рассказала РИА Новости их соседка. РИА Новости, 24.12.2025
происшествия
сочи
россия
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
сочи
россия
краснодарский край
СОЧИ, 24 дек – РИА Новости. Подросток, который подозревается в убийстве матери и покушении на убийство брата в Сочи, рос в благополучной семье, рассказала РИА Новости их соседка.
Во вторник в следственном управлении СК России
по Краснодарскому краю
сообщили, что подросток в Сочи
подозревается в убийстве матери и покушении на убийство брата, при этом тело самого фигуранта было обнаружено на месте преступления. Возбуждено уголовное дело. Пострадавший ребенок госпитализирован.
"Отец очень любит семью и детей. Мать не работала, занималась воспитанием троих детей. Они часто ездили отдыхать вместе... В квартире у них все благополучно. Благополучная семья, повышения голоса никогда не слышала. Очень светская, ухоженная семья... У младшего сына недавно был день рождения, они отмечали, на аттракционах вместе катались. Мальчик (пострадавший - ред.) занимается футболом, улыбчивый ребёнок... Старший сын на моих глазах вырос: когда был маленьким и подростком, родители всегда уделяли ему внимание. Тихий был, спокойный", - рассказала собеседница агентства.
Женщина рассказала, что не замечала излишней строгости в воспитании детей. Соседка добавила, что дочери повезло остаться живой и невредимой - она находилась в это время в школе, так как учится во вторую смену.