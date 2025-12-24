https://ria.ru/20251224/kriminal-2064431063.html
"Отшельника-экстрасенса", обвиняемого в попытке убить мать бывшей, ждет суд
"Отшельника-экстрасенса", обвиняемого в попытке убить мать бывшей, ждет суд - РИА Новости, 24.12.2025
"Отшельника-экстрасенса", обвиняемого в попытке убить мать бывшей, ждет суд
Суд ждет 91-летнего "отшельника-экстрасенса", обвиняемого в покушении на убийство матери своей бывшей сожительницы в Зеленограде и незаконном обороте оружия,... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T18:00:00+03:00
2025-12-24T18:00:00+03:00
2025-12-24T18:04:00+03:00
происшествия
зеленоград
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39962/80/399628032_36:0:1864:1028_1920x0_80_0_0_7abeda2f360b4e02653c8b9fc1970fb0.jpg
https://ria.ru/20251221/peterburg-2063637173.html
https://ria.ru/20251209/ubiytsy-2060548042.html
зеленоград
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39962/80/399628032_345:0:1716:1028_1920x0_80_0_0_12bd45e91ed410b5e6fe9be421981562.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, зеленоград, москва, россия
Происшествия, Зеленоград, Москва, Россия
"Отшельника-экстрасенса", обвиняемого в попытке убить мать бывшей, ждет суд
Обвиняемого в попытке убить мать бывшей 91-летнего "императора России" ждет суд
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Суд ждет 91-летнего "отшельника-экстрасенса", обвиняемого в покушении на убийство матери своей бывшей сожительницы в Зеленограде и незаконном обороте оружия, сообщает прокуратура столицы.
По данным следствия, утром 24 марта 91-летний обвиняемый после расставания с сожительницей приехал с другом к ее дому и сначала отключил электроэнергию в квартире бывшей возлюбленной, выманил ее с отцом из квартиры, а затем зашел в квартиру и выстрелил в сторону матери женщины, но, к счастью, произошла осечка.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям о "покушении на убийство двух и более лиц" и "незаконном обороте оружия".
Кроме того, ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что в ходе обысков у обвиняемого нашли чехословацкий пистолет-пулемет, а на допросе мужчина заявлял, что он "отшельник-экстрасенс". В Зеленоградском суде Москвы
в свою очередь сообщили РИА Новости, что мужчина называл себя "императором России
Леонидом".
"Прокуратура Зеленоградского административного округа
утвердила обвинительное заключение в отношении 91-летнего мужчины… Уголовное дело направлено в суд", - сообщили в ведомстве, добавив, что также суд ждет и соучастника мужчины.