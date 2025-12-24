Рейтинг@Mail.ru
"Отшельника-экстрасенса", обвиняемого в попытке убить мать бывшей, ждет суд
18:00 24.12.2025 (обновлено: 18:04 24.12.2025)
"Отшельника-экстрасенса", обвиняемого в попытке убить мать бывшей, ждет суд
Суд ждет 91-летнего "отшельника-экстрасенса", обвиняемого в покушении на убийство матери своей бывшей сожительницы в Зеленограде и незаконном обороте оружия,... РИА Новости, 24.12.2025
"Отшельника-экстрасенса", обвиняемого в попытке убить мать бывшей, ждет суд

Уголовное дело. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Суд ждет 91-летнего "отшельника-экстрасенса", обвиняемого в покушении на убийство матери своей бывшей сожительницы в Зеленограде и незаконном обороте оружия, сообщает прокуратура столицы.
По данным следствия, утром 24 марта 91-летний обвиняемый после расставания с сожительницей приехал с другом к ее дому и сначала отключил электроэнергию в квартире бывшей возлюбленной, выманил ее с отцом из квартиры, а затем зашел в квартиру и выстрелил в сторону матери женщины, но, к счастью, произошла осечка.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям о "покушении на убийство двух и более лиц" и "незаконном обороте оружия".
Кроме того, ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что в ходе обысков у обвиняемого нашли чехословацкий пистолет-пулемет, а на допросе мужчина заявлял, что он "отшельник-экстрасенс". В Зеленоградском суде Москвы в свою очередь сообщили РИА Новости, что мужчина называл себя "императором России Леонидом".
"Прокуратура Зеленоградского административного округа утвердила обвинительное заключение в отношении 91-летнего мужчины… Уголовное дело направлено в суд", - сообщили в ведомстве, добавив, что также суд ждет и соучастника мужчины.
ПроисшествияЗеленоградМоскваРоссия
 
 
