Рейтинг@Mail.ru
Песков оставил без комментария вопрос о российских базах в Сирии - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/kreml-2064323298.html
Песков оставил без комментария вопрос о российских базах в Сирии
Песков оставил без комментария вопрос о российских базах в Сирии - РИА Новости, 24.12.2025
Песков оставил без комментария вопрос о российских базах в Сирии
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос, обсуждал ли президент РФ Владимир Путин с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T13:00:00+03:00
2025-12-24T13:00:00+03:00
в мире
россия
сирия
москва
дмитрий песков
владимир путин
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:209:2788:1777_1920x0_80_0_0_db779602b33aea04230c6fc1ba30b75f.jpg
https://ria.ru/20251224/siriya-2064253881.html
россия
сирия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8682897e3f33a34b672869e671e2ec65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сирия, москва, дмитрий песков, владимир путин, сергей лавров
В мире, Россия, Сирия, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Сергей Лавров
Песков оставил без комментария вопрос о российских базах в Сирии

Песков не стал комментировать обсуждение Путиным и аш-Шибани баз РФ в Сирии

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос, обсуждал ли президент РФ Владимир Путин с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани судьбу российских военных баз.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани встретился в Москве с президентом РФ.
"Этот вопрос оставляю без комментария", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждал ли Путин на встрече с Асаадом аш-Шибани судьбу российских баз и появились ли новые данные по этому вопросу.
Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 24 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Дамаск и Москва входят в новый этап, заявил глава МИД Сирии
Вчера, 10:10
 
В миреРоссияСирияМоскваДмитрий ПесковВладимир ПутинСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала