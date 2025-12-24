https://ria.ru/20251224/kreml-2064323298.html
Песков оставил без комментария вопрос о российских базах в Сирии
Песков оставил без комментария вопрос о российских базах в Сирии - РИА Новости, 24.12.2025
Песков оставил без комментария вопрос о российских базах в Сирии
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос, обсуждал ли президент РФ Владимир Путин с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T13:00:00+03:00
2025-12-24T13:00:00+03:00
2025-12-24T13:00:00+03:00
в мире
россия
сирия
москва
дмитрий песков
владимир путин
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:209:2788:1777_1920x0_80_0_0_db779602b33aea04230c6fc1ba30b75f.jpg
https://ria.ru/20251224/siriya-2064253881.html
россия
сирия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8682897e3f33a34b672869e671e2ec65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сирия, москва, дмитрий песков, владимир путин, сергей лавров
В мире, Россия, Сирия, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Сергей Лавров
Песков оставил без комментария вопрос о российских базах в Сирии
Песков не стал комментировать обсуждение Путиным и аш-Шибани баз РФ в Сирии